BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Wout Weghorst yetişmezse B planı hazır!

Süper Lig'e iddialı bir giriş yapan Beşiktaş, sahasında Başakşehir'le kritik bir mücadeleye çıkacak.
Süper Lig'e iddialı bir giriş yapan Beşiktaş, sahasında Başakşehir'le kritik bir mücadeleye çıkacak.
Siyah-beyazlı takım bu karşılaşmayı da kazanarak haftayı lider kapatmayı hedefliyor.
Beşiktaş'ta ilk 5 haftanın yıldızlarından olan Wout Weghorst, antrenmanda bir sakatlık yaşadı.
Golcü oyuncunun Başakşehir maçına yetişmesi için yoğun çaba harcanıyor.
Valerien Ismael, Hollandalı golcünün oynayamaması durumuna karşı alternatif ismi de belirledi.
Ismael, Cenk Tosun ile görüşerek, "Başakşehir maçına hazır ol" dedi.
Bu sezon Cenk Tosun 4 maçta sadece 34 dakika süre alabildi.
Weghorst ise 2 gol, 4 asistle yıldızlaştı.
WOUT WEGHORST KİMDİR?
7 Ağustos 1992 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.
Weghorst kariyerinde Emmen, AZ Alkmar, Wolfsburg ve son olarak Burnley formaları giydi.
1.97'lik boyuyla dikkat çeken golcü oyuncu özellikle uzun toplarda ve kafa toplarında etkili vuruşlarıyla biliniyor.
Hollanda Milli Takımı formasını da 14 kez giyen ve ilk milli maçını 23 Mart 2018'de oynayan Weghorst, milli forma altında 14 maçta 3 gollük performans gösterdi.
30 yaşındaki yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro...