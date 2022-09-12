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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Wout Weghorst yetişmezse B planı hazır!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi siyah-beyazlılarda Hollandalı golcü Wout Weghorst'un durumu belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Valerien Ismael, tecrübeli futbolcunun yetişmeme ihtimaline karşı B planını belirledi. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 10:03
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Wout Weghorst yetişmezse B planı hazır!

Süper Lig'e iddialı bir giriş yapan Beşiktaş, sahasında Başakşehir'le kritik bir mücadeleye çıkacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Wout Weghorst yetişmezse B planı hazır!

Siyah-beyazlı takım bu karşılaşmayı da kazanarak haftayı lider kapatmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Wout Weghorst yetişmezse B planı hazır!

Beşiktaş'ta ilk 5 haftanın yıldızlarından olan Wout Weghorst, antrenmanda bir sakatlık yaşadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Wout Weghorst yetişmezse B planı hazır!

Golcü oyuncunun Başakşehir maçına yetişmesi için yoğun çaba harcanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Wout Weghorst yetişmezse B planı hazır!

Valerien Ismael, Hollandalı golcünün oynayamaması durumuna karşı alternatif ismi de belirledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Wout Weghorst yetişmezse B planı hazır!

Ismael, Cenk Tosun ile görüşerek, "Başakşehir maçına hazır ol" dedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Wout Weghorst yetişmezse B planı hazır!

Bu sezon Cenk Tosun 4 maçta sadece 34 dakika süre alabildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Wout Weghorst yetişmezse B planı hazır!

Weghorst ise 2 gol, 4 asistle yıldızlaştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Wout Weghorst yetişmezse B planı hazır!

WOUT WEGHORST KİMDİR?

7 Ağustos 1992 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Wout Weghorst yetişmezse B planı hazır!

Weghorst kariyerinde Emmen, AZ Alkmar, Wolfsburg ve son olarak Burnley formaları giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Wout Weghorst yetişmezse B planı hazır!

1.97'lik boyuyla dikkat çeken golcü oyuncu özellikle uzun toplarda ve kafa toplarında etkili vuruşlarıyla biliniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Wout Weghorst yetişmezse B planı hazır!

Hollanda Milli Takımı formasını da 14 kez giyen ve ilk milli maçını 23 Mart 2018'de oynayan Weghorst, milli forma altında 14 maçta 3 gollük performans gösterdi.

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