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Beşiktaş - Başakşehir maçı öncesi Valerien Ismael açıklamalarda bulundu!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş evinde Başakşehir'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael önemli açıklamalarda bulundu. Ismael, "Transferde istediğimiz işleri yaptık. Memnunuz. Şimdi yapmamız gereken bütün oyuncularımızı bir arada aynı seviyeye getirmek. Taraftarımızın önünde oynamak, o gücü hissetmek bizim için her zaman önemli. Önce kendi performansımıza odaklıyız." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 18:32 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 18:42
Beşiktaş - Başakşehir maçı öncesi Valerien Ismael açıklamalarda bulundu!

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş evinde Başakşehir'i konuk edecek.

Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Valerien Ismael'in açıklamaları:

Zor bir maç olacağı kesin ama Başakşehir'e gol atacak bir takım varsa o da Beşiktaş'tır.

Kaliteli bir takımız. Maçlarda gösterdiğimiz öz güven ve taraftarın desteği bizim için çok önemli ancak zor bir maç olacağı kesin.

Transferde istediğimiz işleri yaptık. Memnunuz. Şimdi yapmamız gereken bütün oyuncularımızı bir arada aynı seviyeye getirmek. Taraftarımızın önünde oynamak, o gücü hissetmek bizim için her zaman önemli. Önce kendi performansımıza odaklıyız.

Taraftarımızın önünde oynamak her zaman farklı olmuştur, itici bir güç halindeler. Onların önünde oynamak bize yardımcı oluyor. Okullar açıldı, tüm Beşiktaşlı genç taraftarlara şans diliyorum.

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