Seneye yokum!

Josef, Türkiye'den ayrılacağını açıkladı... Basın toplantısının ardından bir paylaşım yapan Brezilyalı yıldız şu ifadeleri kullandı: "Duygusallaşarak ağlamamın nedeni, ailemle görüşmem ve haksız bir ceza aldıktan sonra verdiğimiz karar. Eminim ki buna benzer bir olay yine olacak ve ben de tekrar aynı tavrı sergileyeceğim. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp BEŞİKTAŞ'ı tekrar şampiyon yapmaya çalışacağız. Ancak gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi iyi hissettirmiyor. Çünkü biliyorum ki karakterim nedeniyle takım arkadaşlarıma yapılacak saldırganlığı kabul etmeyeceğim ve tekrar ceza alacağım. Bu söylediğim kalbimi çok acıtıyor olsa bile yine de dile getirmem gerekiyor. Önümüzdeki sezon burada olmayacağım."