BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Süper Lig'de 5. hafta itibarıyla 4 galibiyet 1 beraberlik alan Beşiktaş, 13 puanda...
Süper Lig'de 5. hafta itibarıyla 4 galibiyet 1 beraberlik alan Beşiktaş, 13 puanda...
Siyah-beyazlı takım, Başakşehir ile kritik bir maça çıkacak.
Rakibini mağlup etmesi halinde liderliğe yükselecek Kartal'da önemli eksikler var.
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Dele Alli ve Atiba yanı sıra hasta olan Welinton kadroda yer alamayacak.
Öte yandan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın son durumu da merak ediliyordu.
Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncudan iyi haber geldi.
Sabah'ta yer alan habere göre Rachid Ghezzal'ın 2 Ekim'deki Fenerbahçe derbisine kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.
RACHID GHEZZAL KİMDİR?
Rachid Ghezzal, 9 Mayıs 1992'de Fransa'nın Decines-Charpieu kentinde dünyaya geldi.
Futbola Lyon altyapısında başladı.
Ghezzal, 2017 yazında Monaco'ya bedelsiz transfer oldu.
1 yıl sonra Leicester City'e 14 milyon euro bonservis bedeliyle imza attı.
Daha sonra sırasıyla Fiorentina ve Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Ghezzal, 2021 yazında ise 3 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer oldu.
Siyah-beyazlı formayla şu ana kadar çıktığı 80 karşılaşmada 15 gol atarken 27 de asist yaptı.
Siyah-beyazlılarla 2024'e kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon euro...