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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın son durumu netleşti. İşte tecrübeli ismin sahalara döneceği tarih... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 10:43 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 10:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Süper Lig'de 5. hafta itibarıyla 4 galibiyet 1 beraberlik alan Beşiktaş, 13 puanda...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Siyah-beyazlı takım, Başakşehir ile kritik bir maça çıkacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Rakibini mağlup etmesi halinde liderliğe yükselecek Kartal'da önemli eksikler var.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Dele Alli ve Atiba yanı sıra hasta olan Welinton kadroda yer alamayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Öte yandan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın son durumu da merak ediliyordu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncudan iyi haber geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Sabah'ta yer alan habere göre Rachid Ghezzal'ın 2 Ekim'deki Fenerbahçe derbisine kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

RACHID GHEZZAL KİMDİR?

Rachid Ghezzal, 9 Mayıs 1992'de Fransa'nın Decines-Charpieu kentinde dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Futbola Lyon altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Ghezzal, 2017 yazında Monaco'ya bedelsiz transfer oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

1 yıl sonra Leicester City'e 14 milyon euro bonservis bedeliyle imza attı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Daha sonra sırasıyla Fiorentina ve Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Ghezzal, 2021 yazında ise 3 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Siyah-beyazlı formayla şu ana kadar çıktığı 80 karşılaşmada 15 gol atarken 27 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Siyah-beyazlılarla 2024'e kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon euro...

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