Haberler Beşiktaş Josef de Souza'dan ayrılık açıklaması! "Kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam"

Josef de Souza'dan ayrılık açıklaması! "Kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam"

Ankaragücü Beşiktaş karşılaşmasında yaşanan olaylardan dolayı Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza sosyal medya hesabından Beşiktaş'tan ayrılma kararı aldığını duyurdu. İşte Josef'in açıklamaları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 15:28 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 15:29
Josef de Souza'dan ayrılık açıklaması! "Kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam"
Josef de Souza Ankaragücü karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında duygusal anlar yaşayan Brezilyalı oyuncu, sosyal medya hesabından ayrılık mesajı yayınladı. Josef, "Duygusallaşarak ağlamamın nedeni, ailemle görüşmem ve haksız bir ceza aldıktan sonra verdiğimiz karar. Eminim ki buna benzer bir olay yine olacak ve ben de tekrar aynı tavrı sergileyeceğim. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp Beşiktaş'ı tekrar şampiyon yapmaya çalışacağız. Ancak gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Çünkü biliyorum ki karakterim nedeniyle takım arkadaşlarıma yapılacak saldırganlığı kabul etmeyeceğim ve tekrar ceza alacağım. Bu yüzden kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğimi kalbimi çok acıtıyor olsa bile." ifadelerini kullandı.
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