CR7’yi bile geçti

Transfer döneminde twitter'da en çok konuşulan futbolcu Dele Alli oldu. Siyahbeyazlıların yeni transferi Dele Alli, Türkiye'de Cristiano Ronaldo'dan bile fazla konuşuldu. Beşiktaş'ın Twitter hesabının bir video ile Dele Alli'nin transferini duyurduğu tweet, bu dönemin en çok retweet alan paylaşımı oldu.
Transfer dönemindetwitter'da ençok konuşulanfutbolcu DeleAlli oldu. Siyahbeyazlılarınyeni transferiDele Alli, Türkiye'deCristianoRonaldo'danbile fazla konuşuldu.Beşiktaş'ınTwitterhesabının birvideo ile DeleAlli'nin transferiniduyurduğutweet, bu döneminen çokretweet alanpaylaşımı oldu.