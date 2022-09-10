Beşiktaşlı Josef de Souza basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı! "Tedirginlik yaşıyoruz"

Beşiktaşlı Josef de Souza ve siyah beyazlıların 2. başkanı Engin Baltacı, basın toplantısında konuştu. Josef, yaptığı açıklamada Ankaragücü maçı sonrası gördüğü kırmızı karttan ve o anda yaşananlardan bahsetti. İşte yandan Brezilyalı yıldız, basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı.



Basın toplantısında konuşmayı önce Beşiktaş 2. Başkanı Engin Baltacı yaptı. Baltacı yaptığı açıklamada, "İsterdik ki Ankaragücü maçı sonrası daha güzel konuları konuşmak için bir araya gelelim. Öyle bir ortam olmadı. Hukuk kazalarının düzelme ihtimalinin her zaman olduğuna inanan bir hukukçuyum. Bu kadarla başlayayım. Bize karşı yapılan hatalar kronikleşti. Buraya video koymak isterdik ama yayıncı kuruluş vermedi. Bir taraftar sahaya atlayıp 70-80 metre koşuyor ve tekme atıyor. Josef bu saldırıyı engelliyor. O tekme Salih ve Cenk'e gelmese hakeme gelecek." dedi.







Bununla beraber Beşikaşlı yıldız Josef de Souza ise, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;



"Çok zor ve üzücü bir hafta yaşadım. Sakatlığımdan dolayı uzun süredir takımdan uzaktım. Normalden erken bir sürede sahalara döndüm. Hem takımıma, hem de hakeme yardım ettim maçta. Normal şeyler yapmama rağmen kırmızı kart görüp ceza yedim. Hayal kırıklığı yaşıyorum.



Hayatta bazen yaptıklarınız, sözlerden daha çok anlam ifade eder. Ben böyle biriyim. Ben arkadaşlarımı korudum. Haksız bir ceza aldım. Cezanın süresi önemli değil; cezanın neden verildiği asıl mesele. %100 doğru bir şey yaptığıma inanıyorum. Bunu kabul edemiyorum.



Kendimi savunma konusunda bir öneride bulunduk. Bu kabul edilmedi. Bu konuda da üzgünüm.

"TEDİRGİNLİK YAŞIYORUZ"

Bu ceza hiç adil değil. Ailem ve ben, bu olayların tekrar yaşanabileceği konusunda tedirginlik yaşıyoruz. Ceza alması gereken kişiler hiç ceza almadı desek yeridir. Böyle bir şey yaşanması bir güvensizlik yaratıyor.

Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bana çok şey verdiler. Futbolcu olarak iyi seviyeye çıkmamı sağladılar. Ben bu kadar sevgi beslerken bunların yaşanması beni ve ailemi çok üzdü. Bana destek veren herkese çok teşekkür ederim. Elimden gelen her şeyin en iyisini yapmaya devam edeceğim.



Bu benim Türkiye'deki 6. yılım ve sadece 2 kez kırmızı kart gördüm. Kasti olarak rakibe şiddet uygulamayı seven biri değilim. Ben sahada takım arkadaşlarını korumak isteyen biriyim. Bu adalet dışı kararın benim karakterimin önüne geçmesini istemiyorum. Teşekkürler.





NE OLMUŞTU?

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrasında yaşananların ardından kırmızı kart gören Josef De Souza için verilen karar açıklanmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle Josef De Souza için otomatik cezası dışında bir ceza tayinine yer olmadığına karar verdi. Brezilyalı futbolcu 1 maç ceza aldı ve Başakşehir müsabakasında sahada olamayacak.