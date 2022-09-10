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Atiba’yı dondurabilirler

Beşiktaş'ta Redmond'un transferi sonrası yabancı kontenjanından dolayı 1 oyuncunun lisansının dondurulacak. Atiba Hutchinson'ın tedavisinin Dünya Kupası başlangıcına kadar devam edeceği ve iyileşme sürecinin uzun olduğu için lisansının dondurulmasına en sıcak bakılan oyuncuların başında geldiği bildirildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Atiba’yı dondurabilirler
Beşiktaş'ta Redmond'un transferi sonrası yabancı kontenjanından dolayı 1 oyuncunun lisansının dondurulacak. Atiba Hutchinson'ın tedavisinin Dünya Kupası başlangıcına kadar devam edeceği ve iyileşme sürecinin uzun olduğu için lisansının dondurulmasına en sıcak bakılan oyuncuların başında geldiği bildirildi. Beşiktaş'ta henüz sözleşmesi dondurulacak yabancı oyuncu konusunda kesin karar verilmezken, Atiba'nın en muhtemel isim olduğu ifade edildi.
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