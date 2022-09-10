Haberler Beşiktaş 12’den vurdular

12’den vurdular

Beşiktaş; yeni sezon öncesinde hem hocasının sistemine uyan hem de ekonomik olarak kulübü zorlamayacak 12 yeni oyuncuyu alarak işi bitirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
12’den vurdular

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Transfer dönemi boyunca stratejiye sadık kalan siyah-beyazlı yönetim, hem hocanın sistemine uyan hem de ekonomik olarak kulübü zorlamayacak isimleri transfer etti. Gerekli bölgelere tüm takviyeler yapılırken, teknik direktör Valerien Ismael'e belki de son yılların en uyumlu kadrolarından biri teslim edildi. Fransız çalıştırıcı da bu süreçte takım içinde çok fazla oynama yapmadan ideal 11'ini oluşturdu. Siyah beyazlılarda 6 isim ligde oynanan 5 maçın tamamında ilk 11'de yer alırken, 4 futbolcu da 4 karşılaşmanın ilk 11'inde kendisine yer buldu.

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