12’den vurdular

Transfer dönemi boyunca stratejiye sadık kalan siyah-beyazlı yönetim, hem hocanın sistemine uyan hem de ekonomik olarak kulübü zorlamayacak isimleri transfer etti. Gerekli bölgelere tüm takviyeler yapılırken, teknik direktör Valerien Ismael'e belki de son yılların en uyumlu kadrolarından biri teslim edildi. Fransız çalıştırıcı da bu süreçte takım içinde çok fazla oynama yapmadan ideal 11'ini oluşturdu. Siyah beyazlılarda 6 isim ligde oynanan 5 maçın tamamında ilk 11'de yer alırken, 4 futbolcu da 4 karşılaşmanın ilk 11'inde kendisine yer buldu.