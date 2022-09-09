Tayfur Bingöl Beşiktaş’ta

Beşiktaş, transfer döneminin son gününde kadrosunu güçlendirmeye devam etti. Siyah-beyazlılar, önceki akşam geç saatlerde İstanbul'a getirdiği Tayfur Bingöl'ü dün attırdığı imzayla renklerine kattı. Beşiktaş yönetimi, Corendon Alanyaspor'un 29 yaşındaki kanat oyuncusu Tayfur'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil ettiğini açıkladı. Siyah-beyazlılar bu transfer için Güney ekibine 5 milyon TL'lik kiralama bedeli ödeyecek. Beşiktaş kulübü, Tayfur Bingöl'ün transferini dün hazırladığı bir video ile tanıttı.