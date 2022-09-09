Haberler Beşiktaş Talha'yı Kartal kaptı

Talha'yı Kartal kaptı

Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin imza aşamasına getirdiği 22 yaşındaki genç stoperi siyah-beyazlı renklere katmayı başardı. Talha ile 4 senelik anlaşma imzalanacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 06:50
Talha'yı Kartal kaptı

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, transfer şov yapmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların 12'inci transferi Tayyip Talha Sanuç oldu. Beşiktaş yönetimi, Adana Demirspor'un genç stoperi için uzun süredir uğraşırken; dün sabah ezeli rakibi F.Bahçe'nin 'işi bitirdi' haberlerine rağmen Talha'dan vazgeçmedi ve hem oyuncuyu hem de kulübünü ikna ederek işi bitirdi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Tayyip Talha Sanuç'un Beşiktaş'a transfer olduğunu resmen açıkladı. Sancak, "Tayyip Talha Beşiktaş'a hayırlı olsun, Beşiktaş kulübüne daha önceden söz verdiğimiz için bu sözümüzde durduk, kimseyle para pazarlığı yapmadım" ifadelerini kullandı. Beşiktaş, bu transfer için Adana Demirspor'a 1.5 milyon euro bonservis, bonuslar ve sonraki satıştan pay verecek.

Beşiktaş, yönetimi F.Bahçe'nin takas+para teklifinde ısrarcı olmasına rağmen Güney ekibiyle anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin önce Serdar Dursun, ardından Bruma'yı teklif etmesine rağmen; Tayyip Talha Sanuç 'Kartal' dedi...

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