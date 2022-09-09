Beşiktaş'tan Josef için 'adalet' paylaşımı!

Beşiktaş'ın Ankaragücü ile karşı karşıya geldiği Süper Lig maçının bitiş düdüğü sonrası ortalık karışmıştı. Sahaya atlayan bir taraftarın siyah-beyazlı futbolculara uçan tekme atma sonrası Josef'ten müdahale geldi.

Brezilyalı futbolcu, bu hamlesi sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı.

Sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Josef, 1 maç ceza aldı ve Başakşehir müsabakasında sahadaki yerini alamayacak.

Alınan bu karar sonrası Beşiktaş Kulübü'nden Josef paylaşımı geldi.

Siyah-beyazlılar, "⚖️ Josef ve herkes için #Adalet!" paylaşımını yaptı.



