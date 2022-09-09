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Beşiktaş'tan Josef için 'adalet' paylaşımı!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Ankaragücü ile karşı karşıya geldiği maçta kırmızı kart gören Josef, PFDK'dan 1 maç men cezası aldı. Karara tepki gösteren siyah-beyazlılar, resmi sosyal medya hesabından 'adalet' paylaşımında bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 15:50
Beşiktaş'tan Josef için 'adalet' paylaşımı!

Beşiktaş'ın Ankaragücü ile karşı karşıya geldiği Süper Lig maçının bitiş düdüğü sonrası ortalık karışmıştı. Sahaya atlayan bir taraftarın siyah-beyazlı futbolculara uçan tekme atma sonrası Josef'ten müdahale geldi.

Brezilyalı futbolcu, bu hamlesi sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı.

Sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Josef, 1 maç ceza aldı ve Başakşehir müsabakasında sahadaki yerini alamayacak.

Alınan bu karar sonrası Beşiktaş Kulübü'nden Josef paylaşımı geldi.

Siyah-beyazlılar, "⚖️ Josef ve herkes için #Adalet!" paylaşımını yaptı.


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