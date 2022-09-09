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Beşiktaş'ta yeni transferler Nathan Redmond ve Tayfur Bingöl ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'de oynayacağı Başakaşehir maçının hazırlıklarına devam etti. Siyah beyazlılarda yeni transferler Nathan Redmond ve Tayfur Bingöl, ilk atrenmanlarına çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 15:25
Beşiktaş'ta yeni transferler Nathan Redmond ve Tayfur Bingöl ilk antrenmanına çıktı

Başakşehir maçının hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta, yeni transferler sahaya indi.

Basına kapalı idman, yaklaşık bir saat sürdü.

Yeni transferler Tayfur Bingöl ile Nathan Redmond, takımla ilk antrenmanlarına çıktılar.

Teknik Direktör Valérien Ismaël'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Cumartesi günü (10 Eylül) saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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