BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Tayyip Talha Sanuç transferinin perde arkası ortaya çıktı!

Türkiye'de, yaz transfer döneminin son günü flaş bir imza atıldı.
Türkiye'de, yaz transfer döneminin son günü flaş bir imza atıldı.
Adı Fenerbahçe ile de anılan Adana Demirspor'un stoperi Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'a transfer oldu.
Peki, bu transferin perde arkasında neler yaşandı ve mali detaylar neler? İşte yanıtı...
Sabah'ta yer alan habere göre Adana Demirspor transfer için 1.5 milyon euro bonservis bedeli, 300 bin euro başarı bonusu ve sonraki satıştan yüzde 25 pay istedi.
Fenerbahçe Serdar Dursun + 1 milyon euro teklif etti ancak Adana Demirspor Serdar'la anlaşamadı.
Beşiktaş, bonservisi 1 yıla yayılan taksitlerle ödemek istedi ve transferi bitirdi.
Genç stoperin İstanbul'a geliş biletini, anlaşma sağlanacağını varsayan ancak saf dışı kalan Fenerbahçe'nin aldığı ortaya çıktı.
TAYYİP TALHA SANUÇ KİMDİR?
17 Aralık 1999 tarihinde Karabük'te dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Karabükspor altyapısında başladı.
2018 yılında 245 bin euro bonservis bedeli ile Adana Demirspor'a transfer oldu.
Mavi-lacivertli formayla 96 karşılaşmada görev alan Tayyip Talha, 5 gol kaydetti.
22 yaşındaki genç futbolcu, stoper mevkisinde forma giyiyor.
1.88 cm boyundaki başarılı oyuncu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Tayyip Talha Sanuç'un güncel piyasa değeri ise 2.8 milyon euro...