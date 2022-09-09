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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Tayyip Talha Sanuç transferinin perde arkası ortaya çıktı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transferin son gününde Beşiktaş'a katılan genç defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un adı son ana kadar Fenerbahçe ile de anılmıştı. Adana Demirspor'un eski yıldızının transfer sürecindeki detaylar ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 10:39
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Tayyip Talha Sanuç transferinin perde arkası ortaya çıktı!

Sabah'ta yer alan habere göre Adana Demirspor transfer için 1.5 milyon euro bonservis bedeli, 300 bin euro başarı bonusu ve sonraki satıştan yüzde 25 pay istedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Tayyip Talha Sanuç transferinin perde arkası ortaya çıktı!

Fenerbahçe Serdar Dursun + 1 milyon euro teklif etti ancak Adana Demirspor Serdar'la anlaşamadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Tayyip Talha Sanuç transferinin perde arkası ortaya çıktı!

Beşiktaş, bonservisi 1 yıla yayılan taksitlerle ödemek istedi ve transferi bitirdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Tayyip Talha Sanuç transferinin perde arkası ortaya çıktı!

Genç stoperin İstanbul'a geliş biletini, anlaşma sağlanacağını varsayan ancak saf dışı kalan Fenerbahçe'nin aldığı ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Tayyip Talha Sanuç transferinin perde arkası ortaya çıktı!

TAYYİP TALHA SANUÇ KİMDİR?

17 Aralık 1999 tarihinde Karabük'te dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Tayyip Talha Sanuç transferinin perde arkası ortaya çıktı!

Profesyonel futbol kariyerine Karabükspor altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Tayyip Talha Sanuç transferinin perde arkası ortaya çıktı!

2018 yılında 245 bin euro bonservis bedeli ile Adana Demirspor'a transfer oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Tayyip Talha Sanuç transferinin perde arkası ortaya çıktı!

Mavi-lacivertli formayla 96 karşılaşmada görev alan Tayyip Talha, 5 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Tayyip Talha Sanuç transferinin perde arkası ortaya çıktı!

22 yaşındaki genç futbolcu, stoper mevkisinde forma giyiyor.

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