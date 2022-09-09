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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond'dan hodri meydan

Beşiktaş transfer döneminin son gününde Nathan Redmond'u kadrosuna kattı. 28 yaşındaki yıldız, "Beşiktaş'a gelişim, kariyerimde yeni bir meydan okuma olacak. Muhteşem bir kulübe geldim. Harika bir taraftar topluluğu ve stadyuma sahibiz" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond'dan hodri meydan

Beşiktaş'ın transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Nathan Redmond, kulübün YouTube kanalına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond'dan hodri meydan

Siyah-beyazlı kulübü tercih etmesinin altında bir çok önemli etkenin bulunduğunu belirten İngiliz oyuncu, "Bu, kariyerimde yeni bir meydan okuma olacağı için oldukça heyecanlıyım.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond'dan hodri meydan

Muhteşem bir kulübe geldim. Beşiktaş'ın harika bir taraftar topluluğuna ve stadyuma sahip olduğunu duymuştum" dedi ve şöyle devam etti:

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond'dan hodri meydan

"Southampton'daki vaktimin sonuna gelmiştim ve yeni bir heyecan arıyordum.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond'dan hodri meydan

Elbette aldığım başka teklifler de vardı ancak hem kişisel açıdan hem futbol hem de buradaki rekabet ortamı açısından tüm bu seçenekleri barından bir yeri seçmem gerekiyordu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond'dan hodri meydan

Bunun için de Beşiktaş'tan daha iyi bir yer olduğunu düşünmedim.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond'dan hodri meydan

Teknik Direktörümüz Valerien Ismael, burada çok güzel bir aile ortamı olduğunu bana iletti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond'dan hodri meydan

Tüm bunlar benim Beşiktaş'a gelmemde çok önemli etkenler oldu."

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond'dan hodri meydan

1-2 MAÇ SONRA FORM TUTARIM!

Bu sezon Premier League'de henüz maça çıkmamıştım. Süre aldıkça maç zindeliğine ulaşacağım.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond'dan hodri meydan

En iyi formuma ulaşmam 1-2 maçı bulabilir. Vücudumun, antrenmanlarda tekrar tempoya girerek takımımızın taktiklerine uyum sağlamak için fit ve hazır olduğunu söyleyebilirim.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond'dan hodri meydan

DELE ALLI: KESİNLİKLE GELMELİSİN

Redmond, Dele Alli ile yaptığı görüşmede olumlu referans aldığını söyledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond'dan hodri meydan

Redmond, "Dele Alli bana 'Burada muhteşem bir atmosfer var. Özellikle taraftarlara hayran kalacaksın, bence buraya gelmelisin' dedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond'dan hodri meydan

Beşiktaş'ta kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. Ben ve ailem bu yüzden sabırsızlanıyoruz. Bu, benim ve ailem için tatmak istediğimiz duygulardan biriydi" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond'dan hodri meydan

1 SENELİK KİRALIK OYNAYACAK

İngiliz futbolcu Nathan Redmond, siyah-beyazlı kulüpte 1 sene kiralık olarak forma giyecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond'dan hodri meydan

Bu süreç için 1.5 milyon euro kazanacak olan Redmond için kulübün resmi sitesinden, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Redmond'a Beşiktaş Ailesi'ne 'Hoş geldin' dİyoruz" denildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond'dan hodri meydan

BECKHAM İLE DE KONUŞTUK

Redmond: David Beckham ile havalimanında karşılaştık. Ona durumu ve nereye gittiğimi anlattım.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond'dan hodri meydan

Bana kariyerinin bazı iyi zamanlarını İngiltere dışında oynadığı takımlarda yaşadığını söyledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond'dan hodri meydan

Bazı tavsiyelerde bulundu ve kariyerimdeki yeni sayfadan keyif almamı söyledi.

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