BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond'dan hodri meydan

Beşiktaş'ın transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Nathan Redmond, kulübün YouTube kanalına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Nathan Redmond, kulübün YouTube kanalına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Siyah-beyazlı kulübü tercih etmesinin altında bir çok önemli etkenin bulunduğunu belirten İngiliz oyuncu, "Bu, kariyerimde yeni bir meydan okuma olacağı için oldukça heyecanlıyım.
Muhteşem bir kulübe geldim. Beşiktaş'ın harika bir taraftar topluluğuna ve stadyuma sahip olduğunu duymuştum" dedi ve şöyle devam etti:
"Southampton'daki vaktimin sonuna gelmiştim ve yeni bir heyecan arıyordum.
Elbette aldığım başka teklifler de vardı ancak hem kişisel açıdan hem futbol hem de buradaki rekabet ortamı açısından tüm bu seçenekleri barından bir yeri seçmem gerekiyordu.
Bunun için de Beşiktaş'tan daha iyi bir yer olduğunu düşünmedim.
Teknik Direktörümüz Valerien Ismael, burada çok güzel bir aile ortamı olduğunu bana iletti.
Tüm bunlar benim Beşiktaş'a gelmemde çok önemli etkenler oldu."
1-2 MAÇ SONRA FORM TUTARIM!
Bu sezon Premier League'de henüz maça çıkmamıştım. Süre aldıkça maç zindeliğine ulaşacağım.
En iyi formuma ulaşmam 1-2 maçı bulabilir. Vücudumun, antrenmanlarda tekrar tempoya girerek takımımızın taktiklerine uyum sağlamak için fit ve hazır olduğunu söyleyebilirim.
DELE ALLI: KESİNLİKLE GELMELİSİN
Redmond, Dele Alli ile yaptığı görüşmede olumlu referans aldığını söyledi.
Redmond, "Dele Alli bana 'Burada muhteşem bir atmosfer var. Özellikle taraftarlara hayran kalacaksın, bence buraya gelmelisin' dedi.
Beşiktaş'ta kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. Ben ve ailem bu yüzden sabırsızlanıyoruz. Bu, benim ve ailem için tatmak istediğimiz duygulardan biriydi" diye konuştu.
1 SENELİK KİRALIK OYNAYACAK
İngiliz futbolcu Nathan Redmond, siyah-beyazlı kulüpte 1 sene kiralık olarak forma giyecek.
Bu süreç için 1.5 milyon euro kazanacak olan Redmond için kulübün resmi sitesinden, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Redmond'a Beşiktaş Ailesi'ne 'Hoş geldin' dİyoruz" denildi.
BECKHAM İLE DE KONUŞTUK
Redmond: David Beckham ile havalimanında karşılaştık. Ona durumu ve nereye gittiğimi anlattım.
Bana kariyerinin bazı iyi zamanlarını İngiltere dışında oynadığı takımlarda yaşadığını söyledi.
Bazı tavsiyelerde bulundu ve kariyerimdeki yeni sayfadan keyif almamı söyledi.