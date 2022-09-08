TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Tayyip Talha Sanuç'u resmen açıkladı!

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları Tayyip Talha Sanuç takviyesi ile sonuçlandı.
Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor forması giyen 22 yaşındaki stoperi resmen açıkladı. Kara Kartal açıklamasında, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayyip Talha Sanuç'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI
Beşiktaş'a Hoş Geldin Tayyip Talha Sanuç— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 8, 2022
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