Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Tayyip Talha Sanuç'u resmen açıkladı!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Tayyip Talha Sanuç'u resmen açıkladı!

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta transfer çalışmaları Tayyip Talha Sanuç takviyesiyle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar Adana Demirspor'un stoper futbolcusunu resmen duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 01:09 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 01:20
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Tayyip Talha Sanuç'u resmen açıkladı!

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları Tayyip Talha Sanuç takviyesi ile sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor forması giyen 22 yaşındaki stoperi resmen açıkladı. Kara Kartal açıklamasında, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayyip Talha Sanuç'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus ‘Boğazımda bir düğüm gibi kaldı’ demişti! Fenerbahçe, Mircea Lucescu’ya ilki yaşattı…
Fenerbahçe teknik direktörü Jesus'tan olay sözler! Lucescu'ya katılmıyor
G.Saray'dan 5 KAP birden geldi!
Cimbom transferleri bu video ile duyurdu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Vida'dan Beşiktaş'a dava!
Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
SİGARAYA ZAM! İşte güncel sigara fiyatları
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte güncel UEFA ülkeler sıralaması! Türkiye... İşte güncel UEFA ülkeler sıralaması! Türkiye... 01:37
Beşiktaş o ismi resmen açıkladı! Beşiktaş o ismi resmen açıkladı! 01:09
Henrique: Rakibe üstün taraf bizdik Henrique: Rakibe üstün taraf bizdik 00:29
Abdullah Avcı: Öz eleştiri yapmamız lazım Abdullah Avcı: Öz eleştiri yapmamız lazım 00:24
Maxi Gomez'den mağlubiyet yorumu! "Gol atsam da..." Maxi Gomez'den mağlubiyet yorumu! "Gol atsam da..." 00:21
Umut Bozok: "Gol verilseydi..." Umut Bozok: "Gol verilseydi..." 00:19
Daha Eski
Beşiktaş'tan PFDK'ya Josef tepkisi! Beşiktaş'tan PFDK'ya Josef tepkisi! 00:07
Lazio 4 golle kazandı! Lazio 4 golle kazandı! 00:06
Kırmızı Şeytanlar'a sahasında şok! Kırmızı Şeytanlar'a sahasında şok! 00:02
Batshuayi: Atmış olduğum gol bana öz güven aşıladı Batshuayi: Atmış olduğum gol bana öz güven aşıladı 00:02
Monaco 3 puanı kaptı! Monaco 3 puanı kaptı! 23:59
Fırtına'nın golü VAR'dan döndü! Fırtına'nın golü VAR'dan döndü! 23:56