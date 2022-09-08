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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Tayyip Talha Sanuç çalımı! Murat Sancak transferi açıkladı

Son dakika haberi... Transfer döneminin son gününde Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi çalım geldi. Siyah-beyazlılar, sarı-lacivertlilerin de teklif yaptığı Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç'ta son anda araya girerek mutlu sona ulaştı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da transferi doğruladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 17:47 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 18:09
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Tayyip Talha Sanuç çalımı! Murat Sancak transferi açıkladı

Beşiktaş, bir süredir görüşme halinde olduğu Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç'u transfer etti.

Siyah-beyazlılar, transfer döneminin son gününde Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sonuç'u kadrosuna kattı. Beşiktaş, Tayyip Talha'yı alarak transfer dönemini kapattı. Siyah-beyazlılar bir süredir görüşme halinde oldukları Adana Demirspor ile Tayyip Talha konusunda anlaşma sağladı. Bu transferle ilgili olarak son dakika Fenerbahçe devreye girdi ve ibre sarı-lacivertlilere dönmüştü. Fenerbahçe bonservis bedeli + Serdar Dursun teklifiyle bu transferde bir adım öne geçmişti. Hatta sarı-lacivertli ekip, Fenerbahçe'yi takip eden muhabirlere bu futbolcunun saat 19.00'da İstanbul'a geleceğini bildirmişti. Oyuncunun uçak bileti alınırken, son dakikada Serdar Dursun'un Adana Demirspor'a gitmek istememesi sebebiyle transferde ibre Beşiktaş'a döndü.

"BEŞİKTAŞ'A HAYIRLI OLSUN"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yaşanan gelişme üzerine ilk etapta transferde Beşiktaş'a söz verdiği için, "Oyuncunun fiyatı belli. Ben fiyat artırımı yapmam. Bu şartlar altında da Beşiktaş'a söz vermiştim. Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'a hayırlı olsun. Beşiktaş'a daha önce söz verdiğimiz için sözümüzde durduk. Kimseyle para pazarlığı yapmadım." ifadelerini kullandı. Henüz sözleşme imzalanmadı ancak Beşiktaş, transferi bitiren taraf oldu.

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