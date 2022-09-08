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Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den Tayfur Bingöl kararı! Başakşehir maçında...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Alanyaspor'da forma giyen Tayfur Bingöl'ün kiralık transferinde mutlu sona ulaştı. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve liderliği elinde bulunduran siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, 6. haftada oynanacak olan Başakşehir maçının kadrosunu şekillendirmeye başladı. Deneyimli çalıştırıcı, 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili kararını verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 09:40
Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den Tayfur Bingöl kararı! Başakşehir maçında...

"Hayalim Beşiktaş'ta oynamak" açıklamasını daha önce yapan Tayfur Bingöl, bu hayaline kavuştu.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den Tayfur Bingöl kararı! Başakşehir maçında...

Bingöl'ün Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile transfer sürecinde yaklaşık 10 kez görüştüğü ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den Tayfur Bingöl kararı! Başakşehir maçında...

Alanyaspor ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Tayfur Bingöl siyah-beyazlı yöneticilere teşekkür etti.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den Tayfur Bingöl kararı! Başakşehir maçında...

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ile kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den Tayfur Bingöl kararı! Başakşehir maçında...

Lige iyi bir başlangıç yapan ve liderlik koltuğunda oturan siyah-beyazlılar, çıkışını sürdürmek istiyor.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den Tayfur Bingöl kararı! Başakşehir maçında...

Vodafone Park'ta oynanacak olan müsabakaya Beşiktaş taraftarının da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den Tayfur Bingöl kararı! Başakşehir maçında...

Yenilgisiz iki takımın karşı karşıya geleceği mücadele büyük bir heyecana sahne olacak.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den Tayfur Bingöl kararı! Başakşehir maçında...

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, kritik maçın kadrosunu şekillendirmeye başladı.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den Tayfur Bingöl kararı! Başakşehir maçında...

Deneyimli çalıştırıcı, yeni transferlerden Tayfur Bingöl ile ilgili kararını da verdi.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den Tayfur Bingöl kararı! Başakşehir maçında...

Sağ bek, sol bek ve orta sahada oynayabilen Tayfur Bingöl'ün Başakşehir maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den Tayfur Bingöl kararı! Başakşehir maçında...

Teknik direktör Valerien Ismael, futbolcunun önce takımla zaman geçirmesini planlıyor.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den Tayfur Bingöl kararı! Başakşehir maçında...

Bingöl'ün gerekli işlemlerin ardından kadroda olacağı ve Başakşehir maçında süre alacağı öğrenildi.

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