Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den Tayfur Bingöl kararı! Başakşehir maçında...

Beşiktaş, Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kattı.
Beşiktaş, Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kattı.
29 yaşındaki futbolcu 1 yıl kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyecek.
Kartal'ın Tayfur Bingöl için 1,3 milyon euro satın alma maddesi koydurduğu ortaya çıktı.
"Hayalim Beşiktaş'ta oynamak" açıklamasını daha önce yapan Tayfur Bingöl, bu hayaline kavuştu.
Bingöl'ün Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile transfer sürecinde yaklaşık 10 kez görüştüğü ortaya çıktı.
Alanyaspor ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Tayfur Bingöl siyah-beyazlı yöneticilere teşekkür etti.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ile kozlarını paylaşacak.
Lige iyi bir başlangıç yapan ve liderlik koltuğunda oturan siyah-beyazlılar, çıkışını sürdürmek istiyor.
Vodafone Park'ta oynanacak olan müsabakaya Beşiktaş taraftarının da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
Yenilgisiz iki takımın karşı karşıya geleceği mücadele büyük bir heyecana sahne olacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, kritik maçın kadrosunu şekillendirmeye başladı.
Deneyimli çalıştırıcı, yeni transferlerden Tayfur Bingöl ile ilgili kararını da verdi.
Sağ bek, sol bek ve orta sahada oynayabilen Tayfur Bingöl'ün Başakşehir maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.
Teknik direktör Valerien Ismael, futbolcunun önce takımla zaman geçirmesini planlıyor.
Bingöl'ün gerekli işlemlerin ardından kadroda olacağı ve Başakşehir maçında süre alacağı öğrenildi.