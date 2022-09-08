Beşiktaş'ın Nathan Redmond transferinde Dele Alli detayı ortaya çıktı! Böyle ikna etti

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, İngiliz ekibi Southampton'da oynayan Nathan Redmond ile anlaşma sağladı ve futbolcu İstanbul'a geldi.
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, İngiliz ekibi Southampton'da oynayan Nathan Redmond ile anlaşma sağladı ve futbolcu İstanbul'a geldi.
Redmond'un transferinde Dele Alli'nin payının büyük olduğu ortaya çıktı.
DELE ALLI: "BURAYA MUTLAKA GELMELİSİN"
Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, Dele Alli ile yaptığı görüşmede olumlu referans aldı.
Dele Alli'nin Redmond'a, "Burada muhteşem bir atmosfer var.
Özellikle taraftarlara hayran kalacaksın.
Bence buraya gelmelisin" dediği öğrenildi.
BİRKAÇ KİŞİDEN GÖRÜŞ ALDI
Redmond'un Türkiye'de daha önce görev almış başka arkadaşlarından da hem İstanbul hem de Beşiktaş ile ilgili fikir alışverişinde bulunduğu ortaya çıktı.
Ayrıca Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael, futbolcuyu uzun bir süredir takip ediyordu.
OYNADIĞI TAKIMLAR VE PERFORMANSI
İngiliz oyuncu 2016'da Norwich City'den 13,5 milyon euro karşılığında Southampton'a transfer olmuştu.
7 sezondur Southampton forması giyen Redmond, 232 maçta 30 gol attı ve 27 asist yaptı.
Geçen sezon 3 gol 6 asist üreten futbolcu, Birmingham, Burton Albion, Norwich City ve Southampton'da oynadı.
NATHAN REDMOND KİMDİR?
6 Mart 1994'te İngiltere'de doğan Premier League kulübü Southampton için kanat veya forvet olarak oynayan İngiliz profesyonel futbolcu Nathan Redmond, 28 yaşındadır.
İngiliz futbolcu Redmond, kariyerine memleketi olan Birmingham City'de bir genç olarak başladı.
A takımdaki ilk maçına Ağustos 2010'da Lig Kupası ikinci tur maçında Rochdale'e karşı çıktı ve 16 yıl 173 günle kulübün en genç ikinci oyuncusu oldu. İngiltere'yi 19 yaş altı seviyelerde temsil ettikten sonra, Redmond 21 yaş altı ilk maçını 2013 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası finallerinde yaptı.
2016 yakın sezonunda Norwich'ten Southampton'a geçiş yapmadan önce 2013 yakın sezonunda Premier Lig kulübü Norwich City'ye katıldı.