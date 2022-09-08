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Beşiktaş'ın Nathan Redmond transferinde Dele Alli detayı ortaya çıktı! Böyle ikna etti

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, bu sezon Valerien Ismael ile lige iyi bir başlangıç yaparken, son olarak Southampton'dan Nathan Redmond'u kadrosuna katmıştı. Nathan Redmond transferi sonrası siyah beyazlılarda sürpriz bir gelişme yaşandı. Kara Kartal'ın Premier Lig'den transfer ettiği bir diğer yıldız olan Dele Alli'nin, Nathan Redmond'un Beşiktaş'a transferinde büyük pay sahibi olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 16:00
Beşiktaş'ın Nathan Redmond transferinde Dele Alli detayı ortaya çıktı! Böyle ikna etti

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, İngiliz ekibi Southampton'da oynayan Nathan Redmond ile anlaşma sağladı ve futbolcu İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın Nathan Redmond transferinde Dele Alli detayı ortaya çıktı! Böyle ikna etti

Redmond'un transferinde Dele Alli'nin payının büyük olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın Nathan Redmond transferinde Dele Alli detayı ortaya çıktı! Böyle ikna etti

DELE ALLI: "BURAYA MUTLAKA GELMELİSİN"
Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, Dele Alli ile yaptığı görüşmede olumlu referans aldı.

Beşiktaş'ın Nathan Redmond transferinde Dele Alli detayı ortaya çıktı! Böyle ikna etti

Dele Alli'nin Redmond'a, "Burada muhteşem bir atmosfer var.

Beşiktaş'ın Nathan Redmond transferinde Dele Alli detayı ortaya çıktı! Böyle ikna etti

Özellikle taraftarlara hayran kalacaksın.

Beşiktaş'ın Nathan Redmond transferinde Dele Alli detayı ortaya çıktı! Böyle ikna etti

Bence buraya gelmelisin" dediği öğrenildi.

Beşiktaş'ın Nathan Redmond transferinde Dele Alli detayı ortaya çıktı! Böyle ikna etti

BİRKAÇ KİŞİDEN GÖRÜŞ ALDI
Redmond'un Türkiye'de daha önce görev almış başka arkadaşlarından da hem İstanbul hem de Beşiktaş ile ilgili fikir alışverişinde bulunduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın Nathan Redmond transferinde Dele Alli detayı ortaya çıktı! Böyle ikna etti

Ayrıca Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael, futbolcuyu uzun bir süredir takip ediyordu.

Beşiktaş'ın Nathan Redmond transferinde Dele Alli detayı ortaya çıktı! Böyle ikna etti

OYNADIĞI TAKIMLAR VE PERFORMANSI
İngiliz oyuncu 2016'da Norwich City'den 13,5 milyon euro karşılığında Southampton'a transfer olmuştu.

Beşiktaş'ın Nathan Redmond transferinde Dele Alli detayı ortaya çıktı! Böyle ikna etti

7 sezondur Southampton forması giyen Redmond, 232 maçta 30 gol attı ve 27 asist yaptı.

Beşiktaş'ın Nathan Redmond transferinde Dele Alli detayı ortaya çıktı! Böyle ikna etti

Geçen sezon 3 gol 6 asist üreten futbolcu, Birmingham, Burton Albion, Norwich City ve Southampton'da oynadı.

Beşiktaş'ın Nathan Redmond transferinde Dele Alli detayı ortaya çıktı! Böyle ikna etti

NATHAN REDMOND KİMDİR?
6 Mart 1994'te İngiltere'de doğan Premier League kulübü Southampton için kanat veya forvet olarak oynayan İngiliz profesyonel futbolcu Nathan Redmond, 28 yaşındadır.

Beşiktaş'ın Nathan Redmond transferinde Dele Alli detayı ortaya çıktı! Böyle ikna etti

İngiliz futbolcu Redmond, kariyerine memleketi olan Birmingham City'de bir genç olarak başladı.

Beşiktaş'ın Nathan Redmond transferinde Dele Alli detayı ortaya çıktı! Böyle ikna etti

A takımdaki ilk maçına Ağustos 2010'da Lig Kupası ikinci tur maçında Rochdale'e karşı çıktı ve 16 yıl 173 günle kulübün en genç ikinci oyuncusu oldu. İngiltere'yi 19 yaş altı seviyelerde temsil ettikten sonra, Redmond 21 yaş altı ilk maçını 2013 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası finallerinde yaptı.

Beşiktaş'ın Nathan Redmond transferinde Dele Alli detayı ortaya çıktı! Böyle ikna etti

2016 yakın sezonunda Norwich'ten Southampton'a geçiş yapmadan önce 2013 yakın sezonunda Premier Lig kulübü Norwich City'ye katıldı.

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