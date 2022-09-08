Beşiktaş'a Rachid Ghezzal müjdesi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından dün akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Rachid Ghezzal geri döndü. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle son üç maçta görev alamayan Rachid Ghezzal'ın salonda çalıştığı basına kapalı idman, yaklaşık 45 dakika sürdü. Teknik Direktör Valérien Ismaël'in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 sonrası koşu, pas ve taktik çalışmayla tamamlandı. Kara Kartal, Başakşehir hazırlıklarına bugün yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
Ghezzal ligde forma giydiği ilk iki maçta 3 gole direkt katkı sağladı. Kayseri karşısında galibiyeti getiren Rachid, 3-3'lük Alanya maçında da 1 gol, 1 asistle oynamıştı.