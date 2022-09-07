Redmond Beşiktaş'ta

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, iki ya da üç oyuncu daha kadrosuna katmak isterken siyah-beyazlı ekip rotasını İngiltere'ye çevirdi. Beşiktaş, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Southampton forması giyen Nathan Redmond'un işini bitirdi. Beşiktaş; ezeli rakipleri G.Saray ve F.Bahçe dışında Bournemouth, Wolverhampton ve Everton'ın ilgi gösterdiği 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için İngiliz ekibi ile yaptığı görüşmelerde büyük aşama kaydetti ve imza için sona geldi. Beşiktaş, İngiliz oyuncuyu bir sezonluğuna kiralık olarak katacak. İngiliz basını, Nathan Redmond ile Beşiktaş dışında, F.Bahçe ve G.Saray'ın da ilgilendiğini öne sürmüştü. Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 32 maça çıkan Redmond, 3 gol, 6 asitlik bir performans sergiledi.

Beşiktaş, Redmond'u transfer etmesi halinde Premier Lig'de forma giymiş olan 7'nci oyuncuyu kadrosuna katacak. Siyah-beyazlılar transfer döneminde Saiss, Weghorst, Fernandes, Cenk Tosun, Masuaku ve Dele Alli'yi takıma katmıştı.