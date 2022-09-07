Haberler Beşiktaş Redmond Beşiktaş'ta

Redmond Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlılar, F.Bahçe ve G.Saray’ın da peşinde olduğu Southampton’ın 28 yaşındaki yıldızı Nathan Redmond’u bir sene kiralık olarak renklerine katacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
Redmond Beşiktaş'ta

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, iki ya da üç oyuncu daha kadrosuna katmak isterken siyah-beyazlı ekip rotasını İngiltere'ye çevirdi. Beşiktaş, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Southampton forması giyen Nathan Redmond'un işini bitirdi. Beşiktaş; ezeli rakipleri G.Saray ve F.Bahçe dışında Bournemouth, Wolverhampton ve Everton'ın ilgi gösterdiği 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için İngiliz ekibi ile yaptığı görüşmelerde büyük aşama kaydetti ve imza için sona geldi. Beşiktaş, İngiliz oyuncuyu bir sezonluğuna kiralık olarak katacak. İngiliz basını, Nathan Redmond ile Beşiktaş dışında, F.Bahçe ve G.Saray'ın da ilgilendiğini öne sürmüştü. Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 32 maça çıkan Redmond, 3 gol, 6 asitlik bir performans sergiledi.

Beşiktaş, Redmond'u transfer etmesi halinde Premier Lig'de forma giymiş olan 7'nci oyuncuyu kadrosuna katacak. Siyah-beyazlılar transfer döneminde Saiss, Weghorst, Fernandes, Cenk Tosun, Masuaku ve Dele Alli'yi takıma katmıştı.

DİĞER
Arnavut Kaldırımı klibindeki küçük çocuğun son hali olay! Görenlerin ağzı açık kaldı!
Sevgilisi Meedo ile Burning Man festivaline giden Şeyman Şubaşı'ndan ‘İnterneti yoktur’ yorumlarına tepki çeken yanıt
F.Bahçe'ye 19'luk stoper! Geleceğe yatırım olacak
Fırtına'ya Masouras transferinde engel!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nathan Redmond Beşiktaş'ta
Beşiktaş Tayfur Bingöl'de mutlu sona ulaştı!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Doğalgaz yardımı kimlere verilir, başvurusu nasıl yapılır, şartları ne? - Doğalgaz destek başvuru e-devlet
Tasfiye etmek ne demek? - Borçların tasfiye edilmesi ne anlama geliyor? | Kimlerin borcu tasfiye edilecek, gerekli şartlar neler?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Come to Florya! Come to Florya! 06:20
Icardi ve Wanda Nara'dan Aslanlı paylaşım! Icardi ve Wanda Nara'dan Aslanlı paylaşım! 01:10
Icardi ve Wanda Nara'dan Aslanlı paylaşım! Icardi ve Wanda Nara'dan Aslanlı paylaşım! 01:09
Cimbom'dan 3 yıldız hamlesi! Cimbom'dan 3 yıldız hamlesi! 00:25
Cimbom'dan 3 yıldız harekatı! Cimbom'dan 3 yıldız harekatı! 00:22
Son şampiyon farklı başladı! Son şampiyon farklı başladı! 00:04
Daha Eski
Son şampiyondan görkemli başlangıç! Son şampiyondan görkemli başlangıç! 00:03
PSG Juventus'u Mbappe ile devirdi! PSG Juventus'u Mbappe ile devirdi! 00:00
M. City Sevilla'yı farklı geçti! M. City Sevilla'yı farklı geçti! 23:59
M. City Sevilla'yı farklı geçti! M. City Sevilla'yı farklı geçti! 23:59
Benfica'dan Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlangıç! Benfica'dan Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlangıç! 23:56
Benfica rahat kazandı! Benfica rahat kazandı! 23:55