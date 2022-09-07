BEŞİKTAŞ Başkanı Çebi, A.Gücü maçında yaşanan olayların planlı ve programlı olduğunu söyledi. Başkan Çebi, "A.Gücü maçında seyircisinin küfürle başlayan, ağır küfürlerle ara vermeden devam eden tutumu, arkasından sahaya planlandığını düşündüğüm, oyuncularına talimatlanmış oyunu germe stratejisiyle devam eden bir sonuç olduğunu düşünüyorum" dedi ve şöyle devam etti: "Her şey planlı ve programlıydı. Sahadaki oyuncuların Beşiktaşlı oyuncuları tahriki de planlıydı. Hiç hoş şekilde bitmedi." ifadelerini kullandı.



AKLINI BAŞINA ALSIN

İşin ilginç tarafı, Ankaragücü hocasının kendisi gibi sporcu olan bir kardeşini, yaşça ufak olan kardeşini (Oğuzhan Akgün) hedef göstermesi. Altını kırmızı kalemle çizmemiz gerekiyor. Bir hoca için yakışıksız bir durumdur. Profesyonelce sahaya çıkan, oyuncusunu oynatmakla görevli olan hoca, Beşiktaşlı futbolcunun söylemlerinden, kendilerinin böyle bir durumu oluşturduğunu kabulleniyor. Oyuncuyu hedef gösteriyor. Hocaların aklını başına alması lazım. Bu genç çocuklar yarın onların da öğrencisi olabilir.



CÜBBEYI 'HERKES' GIYMESIN

Sahaya girip tüm spor severleri huzursuz yapan genç bir arkadaş ertesi gün mahkeme kararıyla serbest bırakılıyor ve bu bırakılma olayı camiadan kendini bilmezler tarafından fotoğraflanıyor. İşin en ilginç tarafı sol tarafta avukat cübbesi giymiş arkadaş var. Cübbeyi herkesin giymemesi lazım. Görevini yapar ama bu pozu veremez. Kimse nerede durması gerektiğini ve haddini bilmiyor.



JOSEF'İN KARTI KOMİK VE DÜZMECE

Maç bitiyor, hakem bana göre durumu idare etmek anlamında, duyduğum kadarıyla VAR'dan da gelen baskıyla Josef De Souza gibi bir oyuncuya, kaptanlık değerlerini üstünde taşıyan futbolcumuza kırmızı kart gösteriyor. Baştan aşağı komik ve düzmece bir olaydır. Seyirci, hoca ve hakemlerin kusurlarından camiaları sorumlu tutmayız. Camialara saygısızlık yapmayız. Gereken tepkileri de her zaman göstereceğiz.

ERDEN TİMUR NASIL KONUŞACAĞINI ZAMANLA ÖĞRENECEK



Galatasaraylı yönetici Erden Timur'un "Bağırmak kolay, biz TFF'ye baskın ziyaret yapmıyoruz" sözlerini üzerinize alındınız mı?" sorusunu yanıtlayan Başkan Çebi "Erden Bey de iyi bir çocuktur. 10 kişi ile 2-1 maçı alınca konuşmak başka türlü, kaybedince başka türlü oluyor. Genç arkadaş. Lafların nereye gideceğini öğrenecektir. Bana öyle bir söz söyleyeceğini sanmıyorum. O zaman direkt söylesin, direkt cevap vereyim. Yandan dolanmak yok. Ben efendi gibi sorunları TFF'de çözen biriyim. Mikrofonlarda bağırıp çağırmıyorum. Buradan mesajı kim alıyorsa alsın" diye yanıtladı.



MAĞDURLA 'mağdur eden' YAN YANA!



Başkan Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına A.Gücü maçında kırmızı kart gören futbolcuları Josef ile katılacaklarını söyledi. Başka Çebi, "Arkadaşını ve hakemi koruduğu için kırmızı kart gören kaptanla beraber TFF'de yemek yiyeceğiz. Bakalım Josef'e bakınca ne hissedecekler. Bugün kamu vicdanını göz önünde bulunduracaklardı. Josef'i ben getirmiyorum, kaptan o. Mağdurla, mağdur edenler yan yana gelecek" dedi.