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Beşiktaş'ın yeni transferi Nathan Redmond İstanbul'a geldi!

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'dan kadrosuna kattığı Nathan Redmond, İstanbul'a geldi. İngiliz futbolcu sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlı takımla resmi sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 17:51 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 18:03
Beşiktaş'ın yeni transferi Nathan Redmond İstanbul'a geldi!

Transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala Beşiktaş'tan flaş bir transfer daha geldi. Siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'dan Nathan Redmond'u kadrosuna kattı.

İngiliz sol kanat oyuncusu, Beşiktaş'la sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki sol açıkla sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacak.

NATHAN REDMOND KİMDİR?
Nathan Daniel Jerome Redmond, 6 Mart 1994 tarihinde Birmingham'da dünyaya geldi. Futbol kariyerine 2010 yılında doğduğu kentin takımında başlayan Jamaika asıllı futbolcu, Burton Albion'a kiralanmıştır. Bir sezon sonra Birmingham City A takımına yükselen Redmond, burada çıktığı 82 maçta 9 gol 11 asist yaptı. İki sezon sonra ilk transferini yapan 28 yaşındaki sol kanat, 2.3 milyon euro karşılığında Norwich City'e transfer oldu. Norwich kariyerinde 123 maçına çıkan İngiliz kanat, 13 gol atarken 21 de asist yaptı. 2016 Temmuz ayında 13.5 milyon euro karşılığında Southampton'a transfer olan futbolcu, kariyerine hala burada devam etmektedir. Southampton'da 232 maçta 30 gol atan tecrübeli kanat, 27 de asist yaptı. Nathan Redmond, kariyerinde sadece 1 kez İngiltere milli takımında görev almıştır.

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