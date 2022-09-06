Josef'ten kırmızı kart kararına isyan!

Ankaragücü maçı bitiminde kırmızı kartla cezalandırılan Josef de karara isyan etti: "Saldırı toplu olarak bulunduğumuz yere yönelikti. Elinde bıçak mı var, ne var bilmiyoruz. Cenk dönmeseydi, saldırgan belini kırardı. Benim saldırma niyetim yok. Kenara koşarak güvenliği, polisi çağırmaya çalıştım. Bu, görüntülerde de görülüyor. Hakem benden rica etti ve ben de tüm maçta hakeme yardımcı oldum. Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum."



JOSEF'DEN SİYAH TEPKİ

Başkentteki maçta kırmızı kart gören Josef'den tepki geldi. Beşiktaş, kartın iptali için harekete geçerken Josef'den de tepki geldi. Sambacı, sosyal medyadaki profil resimlerini 'siyah' renge bürüdü.