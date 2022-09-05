TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl transferinde flaş gelişme!

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor.

Siyah beyazlı ekibin gündemindeki isim Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl. A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin aktardığı bilgilere göre Beşiktaş yönetimi, 29 yaşındaki futbolcunun transferi için Francisco Montero'nun takası konusunda Akdeniz ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

Tayfur Bingöl, Corendon Alanyaspor formasıyla 104 maçta forma giydi ve 17 gol atıp 20 asistlik performans sergiledi.

Sağ bek mevkiinde görev alan futbolcunun kulübüyle 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunmakla beraber, güncel piyasa değeri de 1,80 milyon Euro'dur.