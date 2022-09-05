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Tam bir savaştı!

İsmael: Maçın geneli, tam bir savaş içinde geçti. Büyük takım olmak, böyle zor maçları galip bitirmek çok çok önemli.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Tam bir savaştı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, Ankaragücü maçının tam bir savaş içinde geçtiğini vurguladı. "Maçın geneli, tam bir savaş içinde geçti" değerlendirmesini yapan Fransız teknik adam, "Büyük takım olmak, böyle zor maçları galip bitirmek çok çok önemli. Josef de Souza maç sonunda neden kırmızı kart gördü anlamadım, kendi oyuncumuzu korumaya çalışıyordu. Bazı anlarda daha akıllı, sakin oynamamız gerekiyor. Önde olduğumuzda rakibin oyunu durdurma isteği oluştu. Ancak sorun değil. İkinci maçı evimizde tekrar Ankaragücü'ne karşı oynayacağız. Orada taraftarlarımız bizimle olacak" diye konuştu.


İsmael (3 galibiyet, 3 beraberlik), Lucescu'dan (2002-03) bu yana Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk altı deplasman maçında yenilgi almayan ilk yabancı teknik direktör oldu.

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