Haberler Beşiktaş SON DAKİKA | Beşiktaş'a Dele Alli'den kötü haber geldi! İşte dönüş tarihi...

SON DAKİKA | Beşiktaş'a Dele Alli'den kötü haber geldi! İşte dönüş tarihi...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta flaş bir sakatlık gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlılarda yeni transfer Dele Alli'nin arka adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı. Yıldız futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 18:51 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 19:03
SON DAKİKA | Beşiktaş'a Dele Alli'den kötü haber geldi! İşte dönüş tarihi...

Beşiktaş, Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanan Ankaragücü maçında sakatlanan Dele Alli'nin sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. İngiliz oyuncunun yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Yıldız futbolcunun sakatlığıyla ilgili Beşiktaş açıklama yayınladı. Açıklamada, "Futbol A Takımımızın, 4 Eylül 2022 tarihinde MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Dele Alli'nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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