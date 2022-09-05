Gücüne 3 kattı

Beşiktaş dün gece zorlu Ankaragücü deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı: 3-2. Siyah beyazlı takım; Muleka, Dele Alli ve NKoduou'nun golleriyle galibiyete ulaştı. Ankaragücü'nün sayıları ise Giorgi Beridze'den geldi. Kara Kartal böylece ligde seri zaferlerine devam etti. Süper Lig'de üst üste 3. maçını da kazanmayı başaran Beşiktaş, ayrıca bu sezonki ilk deplasman galibiyetini de almış oldu. Kara Kartallar dün gece tahrip gücü yüksek futboluyla şampiyonluk iddiasını gösterdi.

SADECE KAYSERI MAÇINDA 1 GOL

Beşiktaş, Ankaragücü zaferiyle Süper Lig'de zirvedeki yerini korumayı başarırken, golcü kimliğini de bir kez daha ortaya koymayı başardı. Kara Kartal bu sezon sadece ligin ilk maçında (Kayserispor) 1 gol atarken, sonraki maçlarında 3-3, 4-1, 3-1'lik skorlar elde etti ve Fenerbahçe'den sonra ligin en golcü 2'nci takımı oldu. Siyah beyazlılar sezon öncesi hazırlık maçlarındaki tutuk futboluyla taraftarını korkutsa da ligde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Bu haftaki rakip Başakşehir olacak...

SAVUNMA BAKANI NECİP

Beşiktaş'ın jokeri Necip Uysal, A.Gücü karşısında savunmada görev yaptı. Geride kalan dört maçta olduğu gibi stoperde şans bulan tecrübeli oyuncu, başarılı bir performans ortaya koydu. Maçın ardından ise, "Hocamız nerede oynatırsa hazırım. Şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

BEŞİKTAŞ'TAN SERT TEPKİ

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı maç sonu çıkan olaylara sert tepki gösterdi. Oğuzhan Akgün'ün küfür ettiğine yönelik suçlamalara cevap veren Baltacı "Genç bir oyuncumuzun olayları tetiklediğini söylüyorlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir kusuru varsa biz gereğini yaparız" ifadesini kullandı.