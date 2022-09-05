Haberler Beşiktaş Dele Alli açılışı yaptı

Dele Alli açılışı yaptı

Beşiktaş hücumunda Weghorst, Muleka ve N’Koudou’dan sonra Dele Alli de devreye girdi. Süper Lig’deki ilk golünü Ankaragücü’ne attığı ilk şutla kaydetti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Dele Alli açılışı yaptı

BEŞIKTAŞ'IN yıldızları bir bir sahne almaya devam ediyor. Beşiktaş hücumunda başarılı performanslara imza atan Weghorst, Muleka ve N'Koudou'dan sonra Everton'dan kiralanan Dele Alli de onlardan hiç de aşağı kalmayacağını ortaya koydu. Ankaragücü karşısında ilk 11'de sahaya çıkan İngiliz futbolcu, Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiren golü kaydetti. 35. dakikada Weghorts kafayla topu sağa indirdi ve Dele Alli meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2. Böylece, Süper Lig'deki ilk golünü Ankaragücü'ne attığı ilk şutla kaydetmiş oldu.


MULEKA ŞOV SÜRÜYOR
Son golünü 30 Eylül 2021'de Tottenham-Mura maçında atan Alli, uzun bir aradan sonra gol sevinci yaşarken Beşiktaş ile çıktığı 2. maçında skor üretti. Dele Ali golün ardından büyük sevinç yaşadı. Bu arada Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka da gollerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Standard Liege'den 3.35 milyon euro'ya bonservisiyle kadroya katılan futbolcu, 30. dakikada kaleciden seken topu Muleka, kafayla filelere yolladı. Oynadığı 4. maçta, Beşiktaş formasıyla 4. golüne ulaştı.


GHEZZAL IÇIN AÇIKLAMA
Sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçında da formasından uzak kalacak olan Ghezzal'in menajeri açıklamalarda bulundu. Faouzi "Sakatlığını atlattıktan sonra çok sevdiği formasına geri dönecek" dedi.


REKABET İÇİN EMRE
Teknik Direktör İsmael, kalede Emre Bilgin'i tercih etmesiyle ilgili, "İki çok iyi genç kalecimiz var. Bazı anlarda rekabeti diri tutmayı hedefliyoruz. Emre çok iyi sezon başı geçirdi. Ersin zaten iyi kaleci" diye konuştu.

ERDOĞAN SİFTAH YAPTI
A.Gücü'nün yeni hocası Ömer Erdoğan, ilk maçına çıktı. Kadroda da değişiklikler yapan Erdoğan, K.Gümrük'e kaybeden kadroda 11'deki Sinan Osmanoğlu ve Jese'yi yedeğe çekerken, Pepe'ye fworma vermedi.


OĞUZHAN KÜFRETTİ

A. Gücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: "Maçın sonunda tatsız olaylar yaşandı. Başlangıcı Oğuzhan Akgün'ün kulübemize ve taraftarımıza küfür ederek tahrik etmesi. Mete Kalkavan maçın seyrini değiştirdi."


İKİNCİ GOLDE HATALIYDI
Ankaragücü karşısında kaleyi devralan Emre Bilgin, iyi bir görüntü vermesine rağmen yediği 2. gole refleks gösteremedi. 18 yaşındaki genç eldiven, Beridze'nin çaprazdan yumuşak vuruşuna müdahale edemedi.

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