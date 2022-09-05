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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Çakar Ankaragücü-Beşiktaş maçını yorumladı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü'nü 3-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da mücadeleyi değerlendirirken Beşiktaş'ın kazandığı penaltıyı yorumladı. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 08:22
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Çakar Ankaragücü-Beşiktaş maçını yorumladı!

AHMET ÇAKAR - WEGHORST KAZANDIRIR!

Beşiktaş, ilk yarıyı çok iyi ama 2. yarıyı çok kötü oynadı. Fakat, şansı, ya da Eren Derdiyok'un hatası yüzünden kazandığı penaltı ile önemli bir üç puan aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Çakar Ankaragücü-Beşiktaş maçını yorumladı!

İlk yarıya bakıyoruz, 'Weghorst ne kadar önemli oyuncuymuş' diyoruz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Çakar Ankaragücü-Beşiktaş maçını yorumladı!

Weghorst varsa duran toplar, yan ortalar, hep tehlikeli.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Çakar Ankaragücü-Beşiktaş maçını yorumladı!

Mesela ilk golde orta gelirken topa hamle yapıyor, dokunmasa da iki stoperi oyundan düşürüyor, Muleka da tamamlayıp golü atıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Çakar Ankaragücü-Beşiktaş maçını yorumladı!

İkinci golde yine Weghorst'un müthiş katkısı var. Yine yüksek bir orta, kafaya çıkıyor, bilerek isteyerek Dele Alli'ye 'al da at' diyerek golü yaptırıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Çakar Ankaragücü-Beşiktaş maçını yorumladı!

Bütün bunlarla birlikte A.Gücü'nün iki golünde de Rosier'in hatası var.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Çakar Ankaragücü-Beşiktaş maçını yorumladı!

İlkinde Tolga'nın yaptığı güzel ortayı Beridze'ye vurdurması, ikinci golde de yine Beridze'yi kaçırıp Beşiktaş'ın golü yemesi Rosier'in belli oranda hatasından geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Çakar Ankaragücü-Beşiktaş maçını yorumladı!

Weghorst dedik, önemli dedik ve Weghorst'un indirdiği toplarla Beşiktaş; Muleka olsun Dele Alli olsun N'Koudou olsun çok gol bulabilir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Çakar Ankaragücü-Beşiktaş maçını yorumladı!

Dün akşam Valerien Ismael manasız bir risk almıştı. Ersin'in sakatlığı yok cezası yok ama gencecik Emre ile başladı! Ne manası var.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Çakar Ankaragücü-Beşiktaş maçını yorumladı!

Kötü bir gol yese ki ikinci golde de çok dar açıdan yedi… Ersin olsa yer miydi bilemeyiz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Çakar Ankaragücü-Beşiktaş maçını yorumladı!

Hem çocuğu kaybederdik hem de Beşiktaş puan kaybederdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Çakar Ankaragücü-Beşiktaş maçını yorumladı!

Pek tabii ki de Ismael acımasızca eleştirilirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Çakar Ankaragücü-Beşiktaş maçını yorumladı!

Ankaragücü puan alabilirdi ama Eren'in hatası yenilmelerine sebep oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Çakar Ankaragücü-Beşiktaş maçını yorumladı!

Mete Kalkavan genelde iyi. Birçok kişi penaltıda, 'mesafe yakın' diyecektir ama Eren bilerek, isteyerek Salih'in kafa vuruşunda topa elini uzatıp kesiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Çakar Ankaragücü-Beşiktaş maçını yorumladı!

Belki istemeden çarptı denecek ama Eren oraya elini isteyerek uzattı.

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