Başkentte uçan tekme

Maç bitiminde saha karıştı, tekmeler havada uçuştu. Sahaya giren bir A.Gücü taraftarı hakem Mete Kalkavan’a ve Beşiktaşlı futbolculara saldırdı. Hakeme attığı uçan tekme Salih’in beline geldi. Saldırganı iten Josef kırmızı gördü.
Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 3-2 yendiği maçın ardından ortaya skandal görüntüler çıktı. Bitiş düdüğü ile sahaya atlayan bir A.Gücü taraftarı, koşarak santraya kadar geldi ve hakem Mete Kalkavan'a uçan tekme ile saldırdı. Araya giren Cenk Tosun, eli ile saldırganı durdurmak isteyince tekme Salih Uçan'ın beline geldi. Bu esnada Josef, saldırganı iterek uzaklaştırmak istedi. Hakem Mete Kalkavan ise skandal bir kararla Josef'e kırmızı kart gösterdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Josef'in neden kırmızı kart gördüğünü anlamıyorum. Kendi takım arkadaşını koruduğu anda kart gördü. Taraftarın sahaya girmesi ve futbolcumuza saldırması kabul edilemez" dedi. Salih Uçan ise "Cenk Tosun, bir adım atmasa belime tekme yiyecektim taraftardan. Josef de bunu görüp taraftarı ittirerek uzaklaştırmak istiyor ve sonra kırmızı kart görüyor. Ne yapacaktı orada? Bu çok net haksızlık, düzeltilmesi gerekiyor, umarım ceza almaz" şeklinde konuştu. Cenk Tosun da, "Maçtan sonra olanlar kabul edilebilir değil. Nasıl oluyor da bir taraftar, dibimize kadar gelip uçan tekme atabiliyor?" diye konuştu. Weghorst ise "Maç sonunda yaşananların normal olduğunu söylemek imkansız. Yanlış şeyler oldu. Türk insanının duygularıyla yaşadığını biliyorum, bunu seviyorum ama bu durum kabul edilemez. Biri Cenk'e vurdu ve cezalandırılmalı. Saldırı olunca sakat olan arkadaşlarıma kalkan olmak zorunda kaldım. Mesela Josef, kırmızı kart gördü ama bize müdahale etmek isteyen birini engellemeye çalışıyordu. Futbolla alakası yoktu bu olanların" ifadelerini kullandı.