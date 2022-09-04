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Wout Weghorst Ankaragücü karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş Ankaragücü deplasmanına çıktı. Karşılaşmayı 3-2 kazanan Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Wout Weghorst karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Weghorst, Türk insanların duygularıyla yaşadığını biliyorum, Türk insanını ve Türkiye'yi seviyorum. Maç sonu olmaması gereken şeyler oldu." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 00:10 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 00:24
Wout Weghorst Ankaragücü karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş zorlu Ankaragücü deplasmanında 3-2 kazandı. Karşılaşma sonrası Weghorst açıklamalarda bulundu. Weghorst, "Çok önemli ve çok iyi bir 3 puan. Güçlü bir takıma karşı oynadık, 1-0 geriye düşmemize rağmen bir tepki verdik, sahaya enerji koyduk ve kazandık. Olanların normal olduğunu söylemek, zor. Olmaması gereken şeyler oldu. Türk insanların duygularıyla yaşadığını biliyorum, Türk insanını ve Türkiye'yi seviyorum. Maç sonu olmaması gereken şeyler oldu, Cenk arkadaşıma bir müdahale oldu, kabul edilemeyecek şeyler. Bunların cezalandırılması gerekiyor. Türk futbolunun gelişmesi lazım. Bunların olmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Maçın ardından yaşanılan kırmzı kart olayına değinen Weghorst, "Josef de Souza, orada arkadaşlarına duvar oldu, korumaya çalışıyordu. Taraftarla tartıştığı için maç sonu kırmızı kart gördü. Umarım ceza almaz." dedi.

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