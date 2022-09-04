Haberler Beşiktaş MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı öncesi Valerien Ismael'den Ersin Destanoğlu açıklaması! "Tek isteğimiz..."

MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı öncesi Valerien Ismael'den Ersin Destanoğlu açıklaması! "Tek isteğimiz..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, MKE Ankaragücü maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Bu maçta kalede Emre Bilgin'e şans veren deneyimli çalıştırıcı konuyla ilgili olarak, "İki tane çok iyi genç kalecimiz var. Rekabeti diri tutmayı hedefliyoruz. Ersin çok iyi bir kaleci, Emre de çok iyi bir sezon öncesi geçirdi. Tek isteğimiz, Beşiktaş'a her şekilde katkı verebilmek." dedi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 21:22 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 21:28
MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı öncesi Valerien Ismael'den Ersin Destanoğlu açıklaması! "Tek isteğimiz..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, MKE Ankaragücü maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kalede Emre Bilgin'e şans veren deneyimli çalıştırıcı, bu tercihi hakkında konuştu. Öte yandan Ismael, Ghezzal'ın son durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

İşte o sözler...

Valerien Ismael: Bugün kendi oyunumuzu devam ettirmeyi istiyoruz. Zor bir deplasmana geldik. Rakibimiz yeni bir hocayla çıkıyor ama kendisi hakkında da bilgi sahibiyiz. Maçı galibiyetle tamamlamayı hedefliyoruz."

İki tane çok iyi genç kalecimiz var. Rekabeti diri tutmayı hedefliyoruz. Ersin çok iyi bir kaleci, Emre de çok iyi bir sezon öncesi geçirdi. Tek isteğimiz, Beşiktaş'a her şekilde katkı verebilmek.

"GHEZZAl İÇİN SABIRLI OLMAMIZ GEREK"
"Ghezzal için biraz sabırlı olmamız gerekiyor, şu anda 1-3 haftalık bir geri dönüş durumu var. Önümüzdeki hafta tahminimce takım idmanlarına geri dönebilir ama şu an bir şey söylemek için erken."

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kayserispor maçında taraftarı mest etmişti! Joao Pedro’nun sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı…
Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Joao Pedro'nun transferinde ilginç detay
Weghorst'un golü ofsayta takıldı!
Hatayspor 90+9'da yıkıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Weghorst'un golü ofsayta takıldı!
MKE Ankaragücü - Beşiktaş | CANLI
TOKİ ENGELLİ BAŞVURU 2022 | TOKİ engelli başvuru ücreti, kontenjanı ne kadar, kimler başvurabilir? - TOKİ engelli başvuru şartları
TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | TUS sonuçları ne zaman belli olacak? - Tıpta Uzmanlık Sınavı soru ve cevapları PDF
DOLAR NE KADAR OLDU? 4 Eylül 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
MKE Ankaragücü - Beşiktaş | CANLI MKE Ankaragücü - Beşiktaş | CANLI 21:44
Hatayspor 90+9'da yıkıldı! Hatayspor 90+9'da yıkıldı! 21:21
Ismael'den Ersin açıklaması! "Tek isteğimiz..." Ismael'den Ersin açıklaması! "Tek isteğimiz..." 21:21
Filenin Efeleri'nden Dünya Şampiyonası'na veda! Filenin Efeleri'nden Dünya Şampiyonası'na veda! 21:18
Antalyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI Antalyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI 20:55
Ferencvaros'tan gol şov! Ferencvaros'tan gol şov! 20:50
Daha Eski
Mainz Gladbach'ı tek golle devirdi! Mainz Gladbach'ı tek golle devirdi! 20:43
Rennes fırsat tepti! Rennes fırsat tepti! 20:36
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu Beşiktaş'ın 11'i belli oldu 20:30
ManU'dan Arsenal'e çelme! ManU'dan Arsenal'e çelme! 20:28
Aslan'dan Bonicci hamlesi! Aslan'dan Bonicci hamlesi! 20:14
Espanyol deplasmanda Braithwaite ile kazandı! Espanyol deplasmanda Braithwaite ile kazandı! 19:38