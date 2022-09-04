MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı CANLI izle! Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı anlatım | Süper Lig

MKE Ankaragücü ile Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaşıyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Mete Kalkavan görev yapıyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapıyor.

Geçtiğimiz hafta evinde Sivasspor'u 3-1 ile geçen Beşiktaş Ankara deplasmanında kazanarak liderliği geri almak için sahaya çıkıyor. Ömer Erdoğan yönetimindeki Ankaragücü ligdeki ilk galibiyetini almak için mücadele veriyor.

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Ankaragücü: Bahadır, Marlon, Mujakic, Atakan, Oğuz, Tolga, Beridze, Zahid, Pedrinho, Ariyibi, Macheda

Beşiktaş: Emre, Masuaku, Saiss, Necip, Rosier, Salih, Gedson, Dele Alli, N'Koudou, Muleka, Weghorst

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Beşiktaş maçı 4 Eylül Pazar günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar maç önünde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.