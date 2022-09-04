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İşte Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü maçı muhtemel 11'i

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. Eryaman Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Siyah-beyazlılar zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Başkent ekibi ise güçlü rakibi karşısında kazanmak istiyor. Kritik müsabaka öncesi iki teknik adam da sahaya süreceği 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçında muhtemel 11'ler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 06:50
İşte Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü maçı muhtemel 11'i

Ligde çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve 1'inde berabere kalan Beşiktaş 10 puanla topladı. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sergilediği performansla dikkati çeken siyah-beyazlı takım, başkent temsilcisine üstünlük kurarak üst üste 3. galibiyetini almayı hedefliyor. Süper Lig'in yeni ekiplerinden A.Gücü ise geride kalan bölümde henüz 3 puanla tanışamadı. Geride kalan bölümde bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmada galibiyet elde etmek istiyor.

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Ankaragücü: Bahadır, Marlon, Sinan, Mujakic, Oğuz, Tolga, Moreira, Ghayas, Jese, Beridze, Macheda

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Muleka, Dele Alli, N'Koudou, Weghorst

GHEZZAL ZOR SALİH SAHADA
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson bu akşam oynanacak mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ancak çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Rachid Ghezzal'la ilgili kararı teknik direktör Valerien Ismael verecek. Hafif sakatlığı bulunan ve takımla antrenmana çıkan Salih Uçan'ın ise ilk 11'de forma giyebileceği öğrenildi.

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