İşte Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü maçı muhtemel 11'i

Ligde çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve 1'inde berabere kalan Beşiktaş 10 puanla topladı. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sergilediği performansla dikkati çeken siyah-beyazlı takım, başkent temsilcisine üstünlük kurarak üst üste 3. galibiyetini almayı hedefliyor. Süper Lig'in yeni ekiplerinden A.Gücü ise geride kalan bölümde henüz 3 puanla tanışamadı. Geride kalan bölümde bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmada galibiyet elde etmek istiyor.



ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Bahadır, Marlon, Sinan, Mujakic, Oğuz, Tolga, Moreira, Ghayas, Jese, Beridze, Macheda

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Muleka, Dele Alli, N'Koudou, Weghorst



GHEZZAL ZOR SALİH SAHADA

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson bu akşam oynanacak mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ancak çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Rachid Ghezzal'la ilgili kararı teknik direktör Valerien Ismael verecek. Hafif sakatlığı bulunan ve takımla antrenmana çıkan Salih Uçan'ın ise ilk 11'de forma giyebileceği öğrenildi.