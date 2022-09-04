Cenk Tosun olaylı Ankaragücü Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu

Beşiktaş'ın yıldızı futbolcusu Cenk Tosun, olaylı Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE CENK TOSUN'UN AÇIKLAMALARI:

Maçı geçtim, yenersin ya da yenilirsin o ayrı. Maçtan sonra olanlar kabul edilecek durum değil. O kadar polis ve güvenlik var. Nasıl oluyor da taraftarlar dibimize gelip uçan tekme ile bize müdahale edebiliyor?

Şansına bir adım attım. Belki o adımı atmasam Salih'in beline o tekme gelecek ve Salih'in futbol hayatı bitecek. Gerçekten çok üzücü. Josef'in kartını hiç anlamadım.

Bir tane kendini bilmeyen bir insan gelip bunu yapıyor. İnsanlar gelip bize vuracak, ben de izleyeceğim? Ondan sonra nasıl olacak bu işler? Josef de Souza beni korumak için çocuğu kenara gitti. Böyle bir şey yok.