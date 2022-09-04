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ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ankaragücü ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maçı Mete Kalkavan yönetecek. Ligde namağlup ilerleyen Beşiktaş, Ankara deplasmanında galip gelmek istiyor. Ömer Erdoğan'ı takımın başına getiren Ankaragücü ilse ilk galibiyetini almak istiyor. Ankaragücü - Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler ve tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 09:47 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 10:00
ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI - Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Valerien Ismael yönetiminde haftaya lider giren ve namağlup yoluna devam eden Beşiktaş, Başkent deplasmanında Ankaragücü'ne konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın canlı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler, hakemi, eksikler gibi detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş maçı ne zaman? Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Beşiktaş maçının hakemi kim? İşte detaylar...

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📺 ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Beşiktaş maçı 4 Eylül Pazar günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar maç önünde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

📌 ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü: Bahadır, Marlon, Sinan, Mujakic, Oğuz, Tolga, Moreira, Ghayas, Jese, Beridze, Macheda

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Muleka, Dele Alli, N'Koudou, Weghorst

👉 KARTAL'DA GHEZZAL SEVİNCİ!

Beşiktaş'ta Josef de Souza ile Atiba Hutchinson, mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ise teknik direktör Ismael'in tercih etmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.


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