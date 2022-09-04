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ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ CANLI İZLE 📺 | Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Ankaragücü - Beşiktaş maçı ile devam ediyor. Beşiktaş, 5. hafta maçında Ankaragücü deplasmanına konuk olacak. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, kazanarak namağlup seriyi devam ettirmek istiyor. Ankaragücü ise ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 12:30 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 13:00
ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ CANLI İZLE 📺 | Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI - Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Valerien Ismael yönetiminde haftaya lider giren ve namağlup yoluna devam eden Beşiktaş, Başkent deplasmanında Ankaragücü'ne konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın canlı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler, hakemi, eksikler gibi detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş maçı ne zaman? Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Beşiktaş maçının hakemi kim? İşte detaylar...

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📺 ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Beşiktaş maçı 4 Eylül Pazar günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar maç önünde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

📌 ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü: Bahadır, Marlon, Sinan, Mujakic, Oğuz, Tolga, Moreira, Ghayas, Jese, Beridze, Macheda

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Muleka, Dele Alli, N'Koudou, Weghorst

👉 KARTAL'DA GHEZZAL SEVİNCİ!

Beşiktaş'ta Josef de Souza, Ghezzal ve Atiba Hutchinson, mücadelede forma giyemeyecek. Ghezzal sakatlığını atlattı ancak tedbir amaçlı maç kadrosuna dahil edilmedi.

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