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Son dakika: Beşiktaş Nathan Redmond için devreye girdi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Valerien Ismael ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kara Kartal, Nathan Redmond'u kiralamak için Southampton ile görüşmelere başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 23:02 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 23:13
Son dakika: Beşiktaş Nathan Redmond için devreye girdi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala siyah-beyazlılar gaza bastı.

Kara Kartal'da gündeme gelen son isim Nathan Redmond oldu.

Beşiktaş, Premier Lig ekibi Southampton ile görüşmelere başladı.

Redmond; sol kanat, sağ kanat ve forvet arkası mevkilerinde oynayabiliyor.

Geçtiğimiz sezon 32 maçta görev alan Redmond takımına 3 gol 6 asistlik katkı sağladı.

İngiliz futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.

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