Son dakika: Beşiktaş Nathan Redmond için devreye girdi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala siyah-beyazlılar gaza bastı.
Kara Kartal'da gündeme gelen son isim Nathan Redmond oldu.
Beşiktaş, Premier Lig ekibi Southampton ile görüşmelere başladı.
Redmond; sol kanat, sağ kanat ve forvet arkası mevkilerinde oynayabiliyor.
Geçtiğimiz sezon 32 maçta görev alan Redmond takımına 3 gol 6 asistlik katkı sağladı.
İngiliz futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.