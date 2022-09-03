Her yerde zirvede

Beşiktaş aynı zamanda borsada Mart 2021'den bu yana en yüksek aylık kazancını elde etti.



ORANLAR DEĞİŞTİ!

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Daha önce 5.50 oran verilen Beşiktaş'ın oranı 4.20'ye düşürüldü. G.Saray da Beşiktaş ile aynı oranı alırken, F.Bahçe 3.25, Trabzonspor 3.90 olarak belirlendi.



KARAMAN İSYANI

Schalke taraftarları, Kenan Karaman transferine isyan etti. Alman taraftarlar sosyal medyadan, "Bizim hücum takviyemiz Kenan ise, bu hayal kırıklığı yaratmanın da ötesinde" yorumunu yaptılar.