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Her yerde zirvede

Bu sezon Süper Lig'de mağlubiyeti bulunmayan lider Beşiktaş, yeşil sahalardaki başarılı performansını borsada da sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Her yerde zirvede

Beşiktaş aynı zamanda borsada Mart 2021'den bu yana en yüksek aylık kazancını elde etti.


ORANLAR DEĞİŞTİ!
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Daha önce 5.50 oran verilen Beşiktaş'ın oranı 4.20'ye düşürüldü. G.Saray da Beşiktaş ile aynı oranı alırken, F.Bahçe 3.25, Trabzonspor 3.90 olarak belirlendi.


KARAMAN İSYANI
Schalke taraftarları, Kenan Karaman transferine isyan etti. Alman taraftarlar sosyal medyadan, "Bizim hücum takviyemiz Kenan ise, bu hayal kırıklığı yaratmanın da ötesinde" yorumunu yaptılar.

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