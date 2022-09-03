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Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 10 puan toplayan Beşiktaş, 5. hafta maçında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. 4 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 09:15
Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Eryaman Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve 1'inde berabere kalan Beşiktaş, haftaya 10 puanla lider girdi. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sergilediği performansla dikkati çeken siyah-beyazlı takım, başkent temsilcisine üstünlük kurarak üst üste 3. galibiyetini almayı hedefliyor.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü ise geride kalan bölümde henüz 3 puanla tanışamadı. Geride kalan bölümde bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmada galibiyet elde etmek istiyor.

Beşiktaş'ta Josef de Souza ile Atiba Hutchinson, mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ise teknik direktör Ismael'in tercih etmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.



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