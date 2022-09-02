Haberler Beşiktaş FIFA ve UEFA TFF'ye yapılan silahlı saldırıyı kınadı

FIFA ve UEFA TFF'ye yapılan silahlı saldırıyı kınadı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezine silahlı saldırıda bulunulmuştu. UEFA ve FIFA ortak açıklama ile yapılan saldırıyı kınadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 18:06
FIFA ve UEFA TFF'ye yapılan silahlı saldırıyı kınadı

FIFA ve UEFA, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yapılan silahlı saldırıyı kınadı.

FIFA ve UEFA'dan yapılan ortak açıklamada, "Perşembe günü, TFF'nin İstanbul'daki genel merkezinde TFF mülküne ve insanların canına kastedilen korkunç bir silahlı şiddet eylemi gerçekleşti. Bu eylemlerin yaralanmalara neden olmaması bizi rahatlatsa da hala insan canına ve güvenliğine saygı duymadan bu tür suçları işleyebilen insanlar olduğu için üzgünüz. FIFA ve UEFA, ortak bir şekilde bu şiddet eylemini kınıyor ve bu zor zamanda TFF ve personeline tam desteğini sunuyor. Şiddet, hiçbir şekilde müsamaha gösterilemeyecek bir hastalıktır." ifadeleri kullanıldı.

DİĞER
Sosyal medyada gündem oldu! Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz… Gerçeği duyan şoke oluyor!
Son dakika: Beşiktaş UEFA ile el sıkıştı!
Michy Batshuayi İstanbul'da!
Fırtına'dan Gomez için 'hoş geldin' paylaşımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş UEFA ile FFP anlaşması yaptı
Beşiktaş Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti
EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR | Bu haftanın ücretsiz oyunları hangileri? - Epic Games 1-8 Eylül bedava oyunlar
METEOROLOJİ'DEN PLANLARI SUYA DÜŞÜREN UYARI! Hafta sonu hava nasıl olacak? 3 - 4 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu | Cumartesi Pazar yağmur yağacak mı?
Bakan Kasapoğlu: TFF saldırısında 2 kişi daha gözaltına alındı
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FIFA ve UEFA TFF'ye yapılan silahlı saldırıyı kınadı FIFA ve UEFA TFF'ye yapılan silahlı saldırıyı kınadı 18:05
Beşiktaş UEFA ile FFP anlaşması yaptı Beşiktaş UEFA ile FFP anlaşması yaptı 18:00
Beşiktaş Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti Beşiktaş Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti 17:51
Ferencvaros maçının misafir tribün biletleri satışa çıktı Ferencvaros maçının misafir tribün biletleri satışa çıktı 17:44
Bosphorus Cup 21. kez İstanbul'da Bosphorus Cup 21. kez İstanbul'da 17:36
Emre Belözoğlu'dan 2 yıllık imza! Emre Belözoğlu'dan 2 yıllık imza! 16:50
Daha Eski
Muslera'dan flaş Icardi hamlesi! Muslera'dan flaş Icardi hamlesi! 16:22
Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta? 16:07
Formula 1'de sıradaki durak Hollanda Formula 1'de sıradaki durak Hollanda 15:42
Bulgaristan - Türkiye basketbol maçı saat kaçta? Bulgaristan - Türkiye basketbol maçı saat kaçta? 15:28
Fırtına Ümraniyespor deplasmanında! Fırtına Ümraniyespor deplasmanında! 14:59
Ahmed Musa Süper Lig ekibiyle anlaştı! Ahmed Musa Süper Lig ekibiyle anlaştı! 14:34