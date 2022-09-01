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Ajax’tan Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a yeni teklif!

Son dakika spor haberi: Hollanda ekibi, Benfica’nın Yunan kalecisi Vlachodimos için yapılan teklifleri geri çevrilince rotasını yeniden Ersin Destanoğlu'na çevirdi ve rakamı artırdı. Beşiktaş yönetimi, 8 milyon euro'nun altında bir teklife olumlu yanıt vermeyi düşünmüyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Ajax’tan Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a yeni teklif!

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'na Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax yakından ilgi gösteriyor. Siyah-beyazlıların eldivenini Sivasspor maçında izleyen Hollandalı yetkililer raporunu da hazırladı. Benfica'nın Yunan kalecisi Vlachodimos için yaptığı teklif reddedilen Hollanda devi, bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı ve Ersin Destanoğlu'nu istedi. Ajax'ın Ersin Destanoğlu için daha önce yaptığı teklifi yaklaşık yüzde 20 oranında artırdığı ve yeniden kulübe sunduğu bildirildi. Beşiktaş yönetimi, 8 milyon euro'nun altında bir teklife olumlu yanıt vermeyi düşünmüyor.

ALTYAPIDAN YETİŞTİ
Beşiktaş altyapısından yetişen 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu 1.95 boyunda. Beşiktaş A Takımı'nda 90 maçta görev yapan Ersin'in, 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

UTKU ERSİN'E BAĞLI
Beşiktaş'ta kaleci Utku Yuvakuran'ın geleceği de Ersin Destanoğlu'na bağlı. Ersin takımdan ayrılırsa Utku Yuvakuran siyah-beyazlılarda devam edecek. Şayet bu transfer olmazsa Utku takımdan ayrılacak ve oynayabileceği bir takıma transfer olacak.

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