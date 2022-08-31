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Beşiktaş'tan Weghorst harekatı! Burnley ile pazarlıklar başlıyor

Son dakika spor haberi: Wout Weghorst performansıyla göz dolduruyor. Hollandalı yıldızın ilk 4 haftada 2 gol ve 3 asistlik performansı Beşiktaş'ı harekete geçirdi.Siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun bonservisini sezon bitmeden almak için İngiliz ekibi Burnley ile masaya oturup 10 milyon Euro tutarındaki satın alma opsiyonunu düşürmeye çalışacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'tan Weghorst harekatı! Burnley ile pazarlıklar başlıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında evinde Sivasspor'u 3-1 yendi. Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Wout Weghorst ise Beşiktaş'ta bir ilki yaşadı.

Beşiktaş'tan Weghorst harekatı! Burnley ile pazarlıklar başlıyor

Weghorst, 2014-15'ten bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk dört haftasında da gol katkısı yapan ilk Beşiktaş oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş'tan Weghorst harekatı! Burnley ile pazarlıklar başlıyor

Sivasspor, Alanyaspor ve Kayserispor maçlarında asist yapan Hollandalı golcü, Sivas mücadelesinde bir de gol atarken, Karagümrük karşılaşmasında da rakip ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Beşiktaş'tan Weghorst harekatı! Burnley ile pazarlıklar başlıyor

55 MİLYON TL KAZANACAK
4 maç sonunda 2 gol, 3 asiste ulaşan Hollandalı'nın bonservisinin sezon bitmeden alınması gündeme geldi.

Beşiktaş'tan Weghorst harekatı! Burnley ile pazarlıklar başlıyor

Sabah'ın haberine göre önümüzdeki günlerde Beşiktaş yetkililerinin, Burnley ile temaslara başlayacağı ve 30 yaşındaki yıldızın 10 milyon Euro'luk opsiyonu ile ilgili pazarlık yapacakları kaydedildi.

Beşiktaş'tan Weghorst harekatı! Burnley ile pazarlıklar başlıyor

Tecrübeli golcünün de siyah-beyazlı formayla devam etme arzusunda olduğu ifade edildi. Bu arada Weghorst bu sezon 3 milyon Euro (Yaklaşık 55 milyon TL) alacak.

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