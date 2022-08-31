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Beşiktaşlı Serdar Saatçı'nın Braga transferinde sürpriz ayrıntı! Meğer Jorge Jesus...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların genç oyuncusu Serdar Saatçı, Portekiz temsilcisi Braga'ya transfer oluyor. Serdar Saatçı'nın Braga transferi, resmi imzalara kaldı. Bununla beraber, Serdar Saatçı'nın transferine dair detaylar bir bir ortaya çıkmaya başlıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, Serdar Saatçı'nın Braga transferinde rol oynadığı ifade edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 09:46 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 09:49
Beşiktaşlı Serdar Saatçı'nın Braga transferinde sürpriz ayrıntı! Meğer Jorge Jesus...

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ve Emirhan İlkhan'dan sonra bir gencini daha Avrupa'ya gönderdi. Serdar Saatçı imza için Portekiz'e gitti.

Beşiktaşlı Serdar Saatçı'nın Braga transferinde sürpriz ayrıntı! Meğer Jorge Jesus...

Viktoria Plzen karşısında 72'de oyuna girip, 84'te çıkmasına sinirlenen, bundan dolayı da Teknik Direktör Valerien Ismael tarafından kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı, ayrılırken bile Beşiktaş'ı korudu. Genç futbolcu, Portekiz kulübünün, "1.5 milyon euro verelim, yanına da 5 hoca gönderelim. Sezon sonunda bedavaya gel" önerisini kabul etmedi, "Kulübüne para kazandırmadan gitmem" diyerek bu teklifi geri çevirdi. Serdar'ın 31 Mayıs 2023'te sözleşmesi sona eriyordu.

Beşiktaşlı Serdar Saatçı'nın Braga transferinde sürpriz ayrıntı! Meğer Jorge Jesus...

Serdar'ın transfer süreci şöyle gelişti: Kadro dışı kalmasının ardından Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşen ve özür dileyen Serdar, teknik direktör Valerien Ismael'den de özür dilemek istedi. Üç gün Ümraniye'nin yolunu tutan genç futbolcu, Fransız hocanın inadını bir türlü kıramadı ve buluşamadı.
Bu sırada çeşitli teklifler olmasına rağmen, son ana kadar Beşiktaş'tan umutlu olan Serdar, yeni sözleşmeyi bile kabul etmişti. Ancak beklediği cevap bir türlü gelmedi.

Beşiktaşlı Serdar Saatçı'nın Braga transferinde sürpriz ayrıntı! Meğer Jorge Jesus...

İSTANBUL'DA GÖRÜŞME
Milliyet'in haberine göre, Avrupa Ligi kura çekimi için İstanbul'a gelen Braga Başkanı Antonio Salvador, Serdar Saatçı konusunda gerekli görüşmeleri de yaptı. Teknik direktör Artur Jorge ise defalarca Serdar'ı arayarak, onu takımında görmek istediğini dile getirdi.

Beşiktaşlı Serdar Saatçı'nın Braga transferinde sürpriz ayrıntı! Meğer Jorge Jesus...

Son olarak kulüpler arasında da anlaşma sağlanınca, Serdar dün Portekiz'in yolunu tuttu. 2 milyon euro garanti para kazanacak olan Beşiktaş, bunu bonuslarla birlikte 1 milyon euro daha artırabilecek. Siyah-beyazlılar ayrıca, bir sonraki satıştan elde edilecek karın yüzde 20'sini alacak. Serdar'ın son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 5 yıllık imza atacağı ifade edildi.

Beşiktaşlı Serdar Saatçı'nın Braga transferinde sürpriz ayrıntı! Meğer Jorge Jesus...

SERGEN YALÇIN KALSAYDI...
Serdar Saatçı, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemde, en fazla gelişim gösteren gençler arasındaydı.

Beşiktaşlı Serdar Saatçı'nın Braga transferinde sürpriz ayrıntı! Meğer Jorge Jesus...

Aylık 5 bin lira alan genç futbolcu, Yalçın kalsaydı, 5 yıllık sözleşmeye imza atacak, aylığı da 30 bin lira olacaktı.

Beşiktaşlı Serdar Saatçı'nın Braga transferinde sürpriz ayrıntı! Meğer Jorge Jesus...

Siyah-beyazlı kulübün altyapıdan çıkan her gence ilk şans veren isim olan Teknik Direktör Sergen Yalçın, Serdar'a ilk şans verdiğinde 18 yaşında olduğunu dile getirerek, "Onu 15 maçta oynattım. Şampiyonlar Ligi'nde bile yer verdim. Benim dönemimde agresif bir halini hiç görmedim" ifadesini kullandı.

Beşiktaşlı Serdar Saatçı'nın Braga transferinde sürpriz ayrıntı! Meğer Jorge Jesus...

JESUS TAVSİYE ETMİŞ!
Fenerbahçe, Serdar Saatçı'yı almak için Beşiktaş'a resmi teklifte bulunsa da, siyah-beyazlılar, ezeli rakibinin bu talebine olumsuz yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jesus'un, bunun sonrasında Serdar'ı Braga'ya tavsiye ettiği, bu gencin büyük gelecek vaat ettiğini söylediği ifade edildi.

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