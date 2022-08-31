Beşiktaşlı Serdar Saatçı'nın Braga transferinde sürpriz ayrıntı! Meğer Jorge Jesus...

Serdar'ın transfer süreci şöyle gelişti: Kadro dışı kalmasının ardından Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşen ve özür dileyen Serdar, teknik direktör Valerien Ismael'den de özür dilemek istedi. Üç gün Ümraniye'nin yolunu tutan genç futbolcu, Fransız hocanın inadını bir türlü kıramadı ve buluşamadı.

Bu sırada çeşitli teklifler olmasına rağmen, son ana kadar Beşiktaş'tan umutlu olan Serdar, yeni sözleşmeyi bile kabul etmişti. Ancak beklediği cevap bir türlü gelmedi.