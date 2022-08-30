Zirveye kondu

Süper Lig'in 4. hafta kapanış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta dolu tribünler önünre oynanan maçta Sivasspor'u 3-1'lik yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş karşılaşmaya adeta fırtına gibi başladı. Gol perdesini 12'de Muleka açtı... N'Koudou'nun ortasında gecenin yıldızlarından Weghorst nefis bir topuk pası çıkardı, Muleka topu filelere gönderdi. İlk golün asistini yapan Weghorst 29'da tekrar sahneye çıktı ve kafayla topu filelere göndererek farkı ikiye çıkardı.



FARKIN AÇILMASINI ALİ ŞAŞAL ÖNLEDİ

Kara Kartal ilk 45 dakikada adeta tutulmuyordu. Dakikalar 42'yi gösterdiğinde perdeyi açan ilk golün sahibi Muleka topu kendisinin ikinci, takımının üçüncü goyü olarak Sivasspor filelerine gönderdi. Bu dakikadan sonra birçok net fırsat yakalayan Beşiktaş, kırmızı-beyazlıların kalecisi Ali Şaşal'ı geçemedi. Konuk ekip 86'da Sabia'a'nın golüyle skoru 3-1'e getirirken, mücadele bu sonuçla tamamlandı. 10 puan ve averajla liderliğe yükselen Kartal, bu hafta A.Gücü deplasmanına gidecek.



TORRENT DOLMABAHÇE'DE

Galatasaray'ın sezon başında yollarını ayırdığı İspanyol hoca Torrent, İstanbul turundan sonra Beşiktaş maçını izlemek için Vodafone Park'a geldi. Geçtiğimiz günlerde eski kulübü G.Saray'ı, imaj haklarının zarar gördüğü gerekçesiyle FIFA'ya şikayet eden Torrent, kendisinin fotoğrafını çekmek isteyen basın mensuplarına da poz verdi.



YILDIZLAR TRİBÜNDE

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Atiba, Ghezzal ve Josef, kadroya dahil edilmedi. Üç oyuncu maçı tribün izlerken, atılan her golden sonra ayağa kalkarak büyük sevinç yaşadılar. Bu arada yeni transferlerden Dele Alli, dün akşamki karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Sivasspor'dan transfer edilen Kerem Atakan ise yedekti.