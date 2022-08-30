TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Serdar Saatçı Braga yolunda!

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla sürdürülüyor.

A Spor'un haberine göre siyah-beyazlıların genç futbolcu Serdar Saatçı'yı Braga'ya bonservisiyle birlikte satmaya yakın olduğu ve Portekiz ekibinin 1.4 milyon Euro bonservis ile 1.5 milyon Euro bonus önerdiği belirtildi.

19 yaşındaki oyuncu hazırlık karşılaşmasındaki tepkisinden dolayı kadro dışı bırakılmış ve özür dilemesinin ardından affedilmişti.

Saatçı, altyapısından yetiştiği kulübüyle 15 maçta görev aldı ve takımına 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.

Stoper bölgesinde forma giyen oyuncunun Beşiktaş ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunmakla birlikte güncel piyasa değeri de 1.60 milyon Euro olarak belirtilmektedir.