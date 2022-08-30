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Süper Hollandalı

Weghorst geçen haftaki Karagümrük maçından sonra dün de nefis bir kafa golü attı. Hollandalı santrfor, asist sayısını ise 3'e çıkardı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 06:50
Süper Hollandalı

Beşiktaş'ın bu sezonki flaş transferlerinden Wout Weghorst, gecenin ve zaferin kahramanlarındandı. 12. dakikada Muleka'ya asist yapan Hollandalı forvet, 29'da ise nefis bir kafa golü ile farkı 2'ye çıkaran isim oldu. 30 yaşındaki futbolcu böylece geçen hafta gol siftahı yaptığı Karagümrük karşılaşması sonrası bu sezon ligdeki 2. golünü atarken, yine ligdeki asist sayısını ise 3'e yükseltti. Gol ve asist dışında mücadelesi, hırsı ve performansıyla taraftarların alkışını alan Weghorst, gerektiğinde savunmaya da yardım ederek profesyonellik örneği oldu. 1.97 boyundaki futbolcu, 4 haftada 5 gole katkı sağlamayı başardı.



HAK EDİLEN BİR SONUÇ
Weghorst karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını kaydetti. Taraftarlara destekleri için teşekkür eden Hollandalı krampon, "Bu formumuzu lig sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. İyi bir takımız" dedi.

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