Süper Hollandalı

Beşiktaş'ın bu sezonki flaş transferlerinden Wout Weghorst, gecenin ve zaferin kahramanlarındandı. 12. dakikada Muleka'ya asist yapan Hollandalı forvet, 29'da ise nefis bir kafa golü ile farkı 2'ye çıkaran isim oldu. 30 yaşındaki futbolcu böylece geçen hafta gol siftahı yaptığı Karagümrük karşılaşması sonrası bu sezon ligdeki 2. golünü atarken, yine ligdeki asist sayısını ise 3'e yükseltti. Gol ve asist dışında mücadelesi, hırsı ve performansıyla taraftarların alkışını alan Weghorst, gerektiğinde savunmaya da yardım ederek profesyonellik örneği oldu. 1.97 boyundaki futbolcu, 4 haftada 5 gole katkı sağlamayı başardı.





HAK EDİLEN BİR SONUÇ

Weghorst karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını kaydetti. Taraftarlara destekleri için teşekkür eden Hollandalı krampon, "Bu formumuzu lig sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. İyi bir takımız" dedi.