"Güçlü başladık"

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, maç sonrası konuşmasına 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak başladı. Fransız hoca, "Herkesin Zafer Bayramını kutlarım. Çok şanlı bir zafere imza atılmış. Taraftarlarımız da güzel, mutlu bir gün geçirecektir yarın" diye konuştu. İsmael, sözlerine şöyle devam etti: "Güçlü başlamayı istemiştik. Beşiktaş maçlara böyle başlar. Çok güzel goller attık. İkinci yarıda oyunu tutma noktasına gitmemiz gerekti. Büyük takımın, oyunu 90 dakika kontrolü altında tutması lazım. Bir ara kontrolü kaybeder gibi olduk. Her futbolcuya ihtiyacımız olacak. Kulübeden bize daha fazla enerji katacak hamleler yapmamız gerekecek. Yabancı kuralı, büyük takımların en üst düzeyde performans göstermesini engelliyor diyebilirim."