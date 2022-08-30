Erman Toroğlu Beşiktaş - Sivasspor maçını yorumladı! "Çöldeki vaha gibi"

"Birbirini tamamlayan futbolcular var. Belki öyle milletin dediği gibi çilek filan yok. Hepsi var. Şeftali, üzüm, incir var... İyi harmanlanırsa ortaya lezzetli bir şey çıkıyor. Dün gördüğüm en önemli olay şu; bütün futbolcular pres yapıyor. Hiç biri kaçak oynamıyor. 1-2-3 adam almayabilir ama bu presi yaparsan 4. adam alır."