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Erman Toroğlu Beşiktaş - Sivasspor maçını yorumladı! "Çöldeki vaha gibi"

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, liderliğe yükseldi. Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun o yazısı... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 06:50
Erman Toroğlu Beşiktaş - Sivasspor maçını yorumladı! "Çöldeki vaha gibi"

Usta yazar Erman Toroğlu, Beşiktaş - Sivasspor mücadelesini değerlendirdi. İşte o yazı...

"Önceki gün Trabzon-G.Saray, dün Konya-F.Bahçe'yi seyrettikten sonra Beşiktaş çöldeki vaha gibi oldu. İlk yarı gözlerimizin pası silindi. Beşiktaş kadrosunun şu özelliği var; aynı tip futbolcu az..."

Erman Toroğlu Beşiktaş - Sivasspor maçını yorumladı! "Çöldeki vaha gibi"

"Birbirini tamamlayan futbolcular var. Belki öyle milletin dediği gibi çilek filan yok. Hepsi var. Şeftali, üzüm, incir var... İyi harmanlanırsa ortaya lezzetli bir şey çıkıyor. Dün gördüğüm en önemli olay şu; bütün futbolcular pres yapıyor. Hiç biri kaçak oynamıyor. 1-2-3 adam almayabilir ama bu presi yaparsan 4. adam alır."

Erman Toroğlu Beşiktaş - Sivasspor maçını yorumladı! "Çöldeki vaha gibi"

"Diğer takımlarda gördüğüm 'Arkadaşım girsin, seken topu ben alırım' diyorlar, biraz fazla uyanıklar. İlk yarı Beşiktaş bunu mükemmel yaptı. İkinci yarı 3-0'ın üzerine çok da fazla maça asılmadılar. Beşiktaş'ta bir santrfor var müthiş..."

Erman Toroğlu Beşiktaş - Sivasspor maçını yorumladı! "Çöldeki vaha gibi"

"Adam hem fizikli hem de kimyası iyi. Zaten Weghorst çıkarken de bütün stat onun hakkını verdi. Bakınız yüksek ücretli transferlerle takım kurulmaz. Takım sahada kendini yüzde yüz gösterecek ahlaklı, birbirine yardım eden futbolculardan kurulur."

Erman Toroğlu Beşiktaş - Sivasspor maçını yorumladı! "Çöldeki vaha gibi"

"Yani takım olursan başarılı olursun. Beşiktaş'ta bu ışık göründü. Umarım devam ederler biz de iyi maçlar izleriz. Dün yayıncı kuruluşa abone olanlar da memnun oldu, tribüne gidenler de... Herkesin gözünün pası silindi."

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